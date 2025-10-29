G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Medici din Florenţa (Italia) au umplut listele de aşteptare cu programări false…

Centru medical, Pitești, digitalizare, modernizare, servicii medicale
Sursa: Pixabay

Medici din Florenţa (Italia) au umplut listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin / Au evitat astfel aproape 300 de programări reale

Articole29 Oct • 507 vizualizări 0 comentarii

Poliţia italiană a anunţat miercuri că a descoperit un grup de medici de la un spital din oraşul Florenţa (nord) care completau listele de aşteptare cu programări false pentru a lucra mai puţin pe timpul verii, informează EFE, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Zece medici rezidenţi de la Spitalul Careggi din Florenţa au fost acuzaţi de perturbarea serviciului public, o infracţiune care poate fi pedepsită cu condamnări de la unu la cinci ani de închisoare.

Ancheta, efectuată de Carabinieri (poliţia), a dezvăluit că în iulie şi august 2023, aceşti medici au conspirat pentru a înregistra numeroase programări şi teste pentru acelaşi pacient fără ştirea respectivului pacient.

Acest lucru a împiedicat alte persoane să îşi facă programări în acele zile, deoarece portalul de rezervări online arăta deja că agenda de programări era plină.

Această metodă le-a permis medicilor să aibă „zile de lucru mai uşoare” în iulie şi august, evitând cel puţin 290 de programări, potrivit agenţilor de poliţie.

Parchetul din Florenţa i-a denunţat, iar procesul va începe la 19 februarie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.