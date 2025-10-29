Cei doi bărbaţi arestaţi sâmbătă pentru furtul de la Luvru au recunoscut parţial faptele

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cei doi bărbaţi arestaţi sâmbătă pentru furtul spectaculos al unor bijuterii din Muzeul Luvru au ”recunoscut parţial faptele”, a anunţat miercuri procuroarea Parisului, Laure Beccuau, într-o conferinţă de presă, transmite AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Ei sunt actualmente în curs de prezentare în faţa magistraţilor” în vederea inculpării lor pentru ”infracţiunile de furt în bandă organizată, ceea ce poate duce la o pedeapsă de 15 ani de închisoare penală”, şi pentru ”asociere de răufăcători”, pentru care pedeapsa este de 10 ani de închisoare, a precizat ea.

Ei vor compărea ulterior în faţa unui judecător de libertăţi care va decide eventuala plasare a lor în arest preventiv, aşa cum a cerut Parchetul.

Cei doi bărbaţi ”sunt bănuiţi că au pătruns în galeria lui Apollo pentru a sustrage bijuterii”, a explicat procuroarea.

Unul dintre ei are 34 de ani şi cetăţenia algeriană, trăind în Franţa. Al doilea suspect este în vârstă de 39 de ani şi locuieşte la Aubervilliers, în regiunea pariziană, unde s-a născut.

Un suspect a fost arestat sâmbătă la aeroportul Roissy, în timp ce se pregătea să plece în Algeria, fără bilet de întoarcere în Franţa. Al doilea suspect a fost arestat în aceeaşi seară în apropierea domiciliului său.

”Bijuteriile nu sunt în posesia noastră la ora când vă vorbesc”, a spus Laure Beccuau, care şi-a exprimat speranţa că obiectele furate vor fi găsite.

”Contrar faţă de ceea ce circulă în anumite media, nimic nu permite în acest stadiu să afirmăm că răufăcătorii ar fi beneficiat de o complicitate din partea cuiva din interiorul muzeului”, a insistat procuroarea Parisului.

Anchetatorii au putut identifica ”cu certitudine implicare a patru răufăcători”, dar nu exclud posibilitatea existenţei unui număr mai mare de persoane susceptibile a fi destinatari, a încheiat Beccuau.