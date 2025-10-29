Grindeanu, după decizia de retragere parțială a trupelor americane din România: E inacceptabil să aflăm din presa internațională despre o decizie care afectează securitatea națională. Prioritatea lui Bolojan, să desemneze ca vicepremier o persoană care prin pozițiile sale adâncește îndoiala în relația cu Partenerul Strategic

Președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu lansează un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan și ministrului de Externe Oana Țoiu, acuzând că decizia de retragere parțială a trupelor americane din România nu a fost comunicată nici public nici în interiorul coaliției. „Este inacceptabil ca populația să afle din presa internațională despre o decizie care afectează direct securitatea națională, în timp ce Guvernul României și Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic”, a scris Grindeanu pe rețele sociale. Mai mult, el spune că Bolojan a avut în aceste zile o singură prioritate, să o desemneze vicepremier pe Oana Gheorghiu, „o persoană care prin pozițiile sale adâncește îndoiala în relația cu Partenerul Strategic”.

Liderul social democrat consideră că anunțul privind retragerea unei părți a trupelor americane, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase și întrebări legitime. „Demersul pare că este un regres în relația cu Partenerul Strategic”, spune Sorin Grindeanu.

Acesta mai arată că singurele explicații au venit, în această dimineață, din partea Ministerului Apărării Naționale, dar acestea nu au lămurit situația și nu au dat siguranța unor măsuri concrete care să dea garanția unei protecții consistente a teritoriului României.

„Având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară, chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligația Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanții avem și ce etape urmează. Niciunul dintre actorii instituționali nu vine să lămurească situația și doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente. Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziția unei părți a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral”, a spus Sorin Grindeanu.

Mai mult, social democratul îl acuză pe Bolojan că a avut „ca singură preocupare, în aceste zile, să o desemneze pentru funcția de vicepremier pe Oana Gheorghiu, o persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește – prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior – îndoiala în relația cu Partenerul Strategic”.

„În acest context, solicit de urgență o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe și ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic. Securitatea României și a românilor nu poate fi tratată superficial și cu amatorism politic”, afirmă Grindeanu.

