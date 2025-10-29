Oana Gheorghiu: Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român / Postarea criticată a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din Biroul Oval cu președintele Zelenski
Oana Gheorghiu, propusă pentru postul de vicepremier de Ilie Bolojan, afirmă că nimic din ce a scris pe pagina sa de Facebook înainte de preluarea acestei funcții “nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.
Postarea Oanei Gheorghiu vine după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marți seara premierului Ilie Bolojan să-și retragă imediat propunerea de numire a acesteia în funcția de vicepremier, „pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic”. Acest a invocat declarații mai vechi în care Oana Gheorghiu îl critica pe actualul președinte al SUA, Donald Trump.
Mai precis, în luna februarie, după întâlnirea preşedintelului ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval cu Donald Trump și JD Vance, Oana Gheorghiu a postat pe rețele sociale criticei la adresa liderilor americani: ”Narcisismul, nebunia şi impostura distrug lumea. Să faci sluj în faţa unui dictator criminal şi să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situaţie, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o ţară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Gheorghiu.
“Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”, a scris, tot pe Facebook, Oana Gheorghiu, miercuri dimineața.
Postarea integrală a Oanei Gheorghiu, mai jos:
- “Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României
- Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.
- Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.
- Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.
- Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.
- Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”.
Oana Gheorghiu, fondatoare a asociației „Dăruiește viață” care a construit un spital pentru copiii bolnavi de cancer exclusiv din donații, a fost propusă pentru postul de vicepremier de către premierul Ilie Bolojan.
Guvernul a anunțat, marți, într-un comunicat de presă, că „prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.
În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.
Co-fondatoare și co-președintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate.
A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România.
„Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”, se ma arată în comunicatul Guvernului.
Postul de vicepremier era vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu, la finalul lunii iulie.
Dragoș Anastasiu și-a anunțat la sfârșitul lunii iulie demisia din funcția de vicepremier, după controversa declanșată de un dosar în care a recunoscut că a dat mită timp de 8 ani unei inspectoare ANAF pentru a beneficia de controale mai blânde.
DNA a susținut că Anastasiu a avut calitate de martor-denunțător în acest dosar, în timp ce premierul susține că a avut doar calitate de martor.
DNA a explicat într-un comunicat modul în care vicepremierul Dragoș Anastasiu a dobândit calitatea de martor – denunțător în februarie 2018, în calitate de reprezentant al firmei Eurolines, după ce s-ar fi prezentat împreună cu asociatul său la sediul DNA cu un denunț deja redactat pe numele unuia dintre ei.
Cei doi ar fi fost audiați în aceeași zi de procurorul de caz și ar fi primit calitatea de martori – denunțători.
Vicepremierul Dragoș Anastasiu ar fi recunoscut în instanță că a dat mită timp de 8 ani fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, ca „formă de protecție” pentru una dintre firmele sale.
Declarația lui Dragoș Anastasiu a fost consemnată în motivarea Curții de Apel București, în dosarul de corupție al fostei inspectoare ANAF, care a fost publicat de Realitatea Plus.
