Oana Gheorghiu: Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român / Postarea criticată a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din Biroul Oval cu președintele Zelenski

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oana Gheorghiu, propusă pentru postul de vicepremier de Ilie Bolojan, afirmă că nimic din ce a scris pe pagina sa de Facebook înainte de preluarea acestei funcții “nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Postarea Oanei Gheorghiu vine după ce președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marți seara premierului Ilie Bolojan să-și retragă imediat propunerea de numire a acesteia în funcția de vicepremier, „pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic”. Acest a invocat declarații mai vechi în care Oana Gheorghiu îl critica pe actualul președinte al SUA, Donald Trump.

Mai precis, în luna februarie, după întâlnirea preşedintelului ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval cu Donald Trump și JD Vance, Oana Gheorghiu a postat pe rețele sociale criticei la adresa liderilor americani: ”Narcisismul, nebunia şi impostura distrug lumea. Să faci sluj în faţa unui dictator criminal şi să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situaţie, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o ţară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunşi la Casa Albă, tratează un om”, scria Gheorghiu. “Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”, a scris, tot pe Facebook, Oana Gheorghiu, miercuri dimineața. Postarea integrală a Oanei Gheorghiu, mai jos: “Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.

Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”.

Oana Gheorghiu, fondatoare a asociației „Dăruiește viață” care a construit un spital pentru copiii bolnavi de cancer exclusiv din donații, a fost propusă pentru postul de vicepremier de către premierul Ilie Bolojan.