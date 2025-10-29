G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Sorana Cîrstea, calificarea spectaculoasă în sferturi la Hong Kong

Sorana Cîrstea / Sursa foto: Marco Iacobucci / Shutterstock Editorial / Profimedia
Sorana Cîrstea / Sursa foto: Marco Iacobucci / Shutterstock Editorial / Profimedia

VIDEO Sorana Cîrstea, calificarea spectaculoasă în sferturi la Hong Kong

Sportz29 Oct • 228 vizualizări 0 comentarii

Sorana Cîrstea a reușit miercuri să pătrundă printre cele mai bune opt jucătoare ale turneului WTA de la Hong Kong. Calificarea în sferturi a venit după ce jucătoarea din România a învins-o pe Ajla Tomljanovic, fostă ocupantă a locului 32 în ierarhia mondială.

După ce a pierdut primul set (4-6), Sorana a revenit în meci grație serviciului său și a returului, capitole unde a făcut diferența.

Cîrstea a câștigat următoarele două manșe, scor 6-4, 6-3, după un meci care a durat două ore și 22 de minute.

Calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de $ 6,815 și 54 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Cap de serie șapte la Hong Kong, Sorana va da în sferturi peste învingătoarea partidei dintre Eva Lys (44 WTA) și Leylah Fernandez (22 WTA – a doua favorită a întrecerii).

„Prudential Hong Kong Tennis Open” are loc în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, pe hard, are premii totale în valoare de $275.094, iar competiția face parte din categoria WTA 250.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.