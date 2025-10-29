VIDEO Sorana Cîrstea, calificarea spectaculoasă în sferturi la Hong Kong

Sorana Cîrstea a reușit miercuri să pătrundă printre cele mai bune opt jucătoare ale turneului WTA de la Hong Kong. Calificarea în sferturi a venit după ce jucătoarea din România a învins-o pe Ajla Tomljanovic, fostă ocupantă a locului 32 în ierarhia mondială.

După ce a pierdut primul set (4-6), Sorana a revenit în meci grație serviciului său și a returului, capitole unde a făcut diferența.

Cîrstea a câștigat următoarele două manșe, scor 6-4, 6-3, după un meci care a durat două ore și 22 de minute.

Turned the tide 🌊@sorana_cirstea defeats Tomljanovic 4-6, 6-4, 6-3 to advance to the quarterfinals in Hong Kong!#PHKTO2025 pic.twitter.com/KUtUMikBvO — wta (@WTA) October 29, 2025

Calificarea în sferturi este recompensată cu un cec în valoare de $ 6,815 și 54 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Cap de serie șapte la Hong Kong, Sorana va da în sferturi peste învingătoarea partidei dintre Eva Lys (44 WTA) și Leylah Fernandez (22 WTA – a doua favorită a întrecerii).

„Prudential Hong Kong Tennis Open” are loc în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie, pe hard, are premii totale în valoare de $275.094, iar competiția face parte din categoria WTA 250.