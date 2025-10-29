Închinare non-stop la Catedrala Națională: program prelungit până pe 5 noiembrie / Există hartă interactivă cu timpii de așteptare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, inclusiv pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 2400.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 2400.

Având în vedere această prelungire a programului de închinare facem un apel către toți credincioșii care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare”, precizează Patriarhia Română.

Pentru a evita aglomerația, credincioșii sunt îndemnați să consulte aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru a verifica timpul de așteptare: https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva.