G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Închinare non-stop la Catedrala Națională: program prelungit până pe 5 noiembrie /…

Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025. Inquam Photos / George Călin
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Închinare non-stop la Catedrala Națională: program prelungit până pe 5 noiembrie / Există hartă interactivă cu timpii de așteptare

Articole29 Oct • 2.652 vizualizări 0 comentarii

Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de închinare la Catedrala Națională, inclusiv pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 2400.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Ținând cont de numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 2400.

Având în vedere această prelungire a programului de închinare facem un apel către toți credincioșii care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale să evite aglomerarea excesivă a rândului de așteptare”, precizează Patriarhia Română.

Pentru a evita aglomerația, credincioșii sunt îndemnați să consulte aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru a verifica timpul de așteptare: https://arhiepiscopiabucurestilor.ro/stiri/comunicate-si-mesaje/sfintirea-picturii-catedralei-nationale-harta-interactiva.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

A fost sfințită Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume / La ora 20:00 credincioșii au putut intra în catedrală / Sfântul Andrei, ocrotitorul catedralei / Maia Sandu și Nicușor Dan, împreună cu familia, la eveniment / Foști președinți, premieri și miniștri ai României, prezenți la slujbă

Articole26 Oct • 20.838 vizualizări
23 comentarii
Sursa foto: Captură video

A sărit cu parașuta în interiorul Catedralei Neamului. Biserica Ortodoxă: Un act fraudulos

Articole27 Mai 2022
19 comentarii

Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române: Cei care contrapun catedrala altor construcții nu sunt creștini

Articole7 Noi 2018
25 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.