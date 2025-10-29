„Funeralii de stat” organizate în Spania pentru cele peste 230 de victime ale inundaţiilor devastatoare din Valencia, la un an de la una din cele mai mari catastrofe naturale din istoria țării

Spania aduce miercuri un omagiu în cadrul unor „funeralii de stat” pentru cele peste 230 de persoane date dispărute în urmă cu exact un an, în inundaţii care rămân cea mai gravă catastrofă naturală din această ţară din ultimele decenii, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

La 12 luni de atunci, se menţin numeroase întrebări cu privire la gestionarea dezastruoasă a catastrofei de către autorităţile de dreapta din regiunea Valencia, conduse de liderul regional Carlos Mazon, a cărui demisie este cerută în zadar de locuitorii din zonele sinistrate.

Ceremonia va începe în Valencia, al treilea oraş ca mărime al Spaniei, la orele locale 18:00 (17:00 GMT), în prezenţa inclusiv a regelui Felipe al VI-lea, reginei Letizia şi a prim-ministrul socialist al ţării Pedro Sanchez.

În pofida cererilor familiilor victimelor de a nu veni, Mazon a anunţat că va fi prezent.

Printre invitaţi se numără de asemenea primarii din 78 de comune de la periferia de sud a Valenciei care au fost devastate în acea zi de un torent de apă şi noroi, precum şi 800 de apropiaţi ai celor 237 de victime. Aproape toate decesele (229) au fost înregistrate în provincia Valencia, opt persoane murind în alte regiuni.

Autorităţile acestei regiuni din sud-estul Spaniei au decretat o zi de doliu în memoria celor dispăruţi.

La Paiporta, oraş-martir cu 27.000 de locuitori unde s-au înregistrat 56 de morţi, doliul va dura trei zile. Un priveghi marcat de trei minute de reculegere este prevăzut pentru după-amiaza zilei de miercuri.

Nimeni din aceste localităţi îndoliate nu poate uita aceste imagini de groază, când torente cu apă noroioasă au măturat totul în calea lor, prinzându-i pe mulţi locuitori blocaţi în maşinile lor, într-un parking subteran sau uneori în casele lor mici care nu au putut rezista puhoaielor.

Peste 130.000 de vehicule au fost duse de apă, uneori îngrămădite în mormane gigantice. Mii de locuinţe au fost distruse şi declarate insalubre.

Acest tsunami de apă şi noroi a generat în total 800.000 de tone de deşeuri.

Săptămâna trecută, trupul unui bărbat a fost găsit după ce fusese luat de apele râului Turia. Decesul lui fusese deja contabilizat.

Două cadavre nu au fost încă găsite.

Sinistraţii acuză autorităţile regionale că nu i-au avertizat în timp util cu privire la pericolul pe care îl constituiau aceste ploi, deşi serviciile meteorologice naţionale emiseseră de dimineaţă o alertă roşie (risc maxim) pentru întreaga regiune.

Ora SMS-ului de alertă trimis de autorităţile regionale locuitorilor, la 20:11 (cu 12 ore după alerta roşie a agenţiei meteorologice), rămâne astfel în centrul dezbaterilor şi la originea ostilităţii populare la adresa lui Mazon.

În acest climat de furie şi de disperare, în care sinistraţii se simţeau abandonaţi, în direcţia suveranilor spanioli oamenii au aruncat cu noroi în timpul unei vizite la Paiporta la câteva zile după tragedie, în timp ce premierul Pedro Sanchez a trebuit să fie evacuat din mulţime de echipele de securitate.

Semn că furia este în continuare acolo, peste 50.000 de persoane au manifestat sâmbătă în centrul oraşului Valencia pentru a cere „justiţie” şi demisia lui Mazon, absent cu orele în acea zi şi care, potrivit detractorilor, nu îşi îndeplinise atribuţiile.

Ce anume a făcut Mazon în data de 29 octombrie 2024 este în continuare subiect de discuţii şi anchete.

Însă el refuză să demisioneze, sprijinit de liderul dreptei spaniole, Alberto Nunez Feijoo.