„Ceva nu a mers” – Hamilton și Ferrari, în pragul divorțului în F1
Jurnaliștii de la ESPN vorbesc despre incompatibilitatea dintre Lewis Hamilton și Ferrari, sursa citată menționând că cele două părți au șanse mari „să divorțeze” la finalul sezonului viitor din Formula 1.
Ferrari a sperat că va lupta pentru titlurile mondiale odată cu aducerea lui Lewis din acest an: că o va doborî pe rivala McLaren la constructori și că Hamilton și Leclerc vor fi angrenați în lupta pentru șefia din F1.
Nimic mai adevărat: Hamilton se chinuie în afara podiumurilor, Leclerc mai salvează din onoarea echipei de la Maranello, iar la constructori Ferrari se luptă din greu pentru a ține pasul cu rivalele Mercedes și RedBull Racing.
ESPN a sondat mai multe surse din paddock, iar concluzia este aceea că Hamilton și Ferrari o vor lua pe drumuri diferite la finalul sezonului 2026.
Fără podium în 2025, Hamilton și-a văzut speranțele făcute praf după penalizarea de zece secunde primită în Mexic. În timp ce Leclerc a încheiat pe doi (în urma lui Norris), Hamilton a fost doar la optulea după penalizarea primită.
- Îl favorizează McLaren pe Norris? „Nimic nu mai funcționează, e dificil să înțeleg de ce”, transmite Piastri
De altfel, Charles este „vinovat” pentru toate cele șapte prezențe pe podium bifate de Ferrari în acest an 2025.
ESPN transmite că Ferrari nu ia în considerare în acest moment o prelungire a contractului pe care-l are cu Lewis.
„Nu i se va oferi un alt contract”, transmit sursele ESPN despre relația dintre Ferrari și Hamilton.
Dacă acest lucru se va confirma, la finalul anului viitor Lewis ar urma să fie liber de contract. Ar fi pentru prima dată în carieră când la finalul unui sezon nu are un contract în derulare.
Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla în 2026: dacă Ferrari va oferi un monopost competitiv, iar Hamilton va reveni în lupta pentru primul loc, atunci rămâne de văzut dacă cele două parți nu vor găsi numitorul comun pentru încă un sezon împreună.
În același timp, în eventualitatea unui 2026 la fel de slab precum prezentul este de luat în seamă și varianta în care Lewis va dori să se retragă din Formula 1: s-ar întâmpla la 41 de ani.
„E clar că ceva nu a funcționat” între Hamilton și Ferrari, adaugă sursa citată.
- Viața de film a lui Bernie Ecclestone – Fostul șef al F1 a împlinit 95 de ani, s-a retras la țară și își crește fiul de 5 ani
Conform Corriere dello Sport, Hamilton și-ar fi exprimat nemulțumirea față de modul în care Ferrari gestionează dezvoltarea și strategiile de cursă.
Pe modelul Mercedes, Lewis s-ar fi așteptat ca influența sa în cadrul Scuderiei să fie una mai mare. S-a lovit însă de un adevărat zid al instrucțiunilor rigide.
Hamilton are parte la Maranello de un sistem inflexibil, incapabil să se adapteze rapid la nevoile sale.
Această cultură organizațională a fost descrisă de foști piloți ai Scuderiei ca fiind „greoaie și tradiționalistă”.
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte
2 Oscar Piastri (McLaren) 356
3 Max Verstappen (RedBull) 321
4 George Russell (Mercedes) 258
5 Charles Leclerc (Ferrar) 210
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Oliver Bearman (Haas) 32
14 Lance Stroll (Aston Martin) 32
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
16 Esteban Ocon (Haas) 30
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
18 Pierre Gasly (Alpine) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 713 puncte / campioană
2 Ferrari 356
3 Mercedes 355
4 RedBull 346
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Haas 62
9 Kick Sauber 60
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
