„Ceva nu a mers” – Hamilton și Ferrari, în pragul divorțului în F1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jurnaliștii de la ESPN vorbesc despre incompatibilitatea dintre Lewis Hamilton și Ferrari, sursa citată menționând că cele două părți au șanse mari „să divorțeze” la finalul sezonului viitor din Formula 1.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ferrari a sperat că va lupta pentru titlurile mondiale odată cu aducerea lui Lewis din acest an: că o va doborî pe rivala McLaren la constructori și că Hamilton și Leclerc vor fi angrenați în lupta pentru șefia din F1.

Nimic mai adevărat: Hamilton se chinuie în afara podiumurilor, Leclerc mai salvează din onoarea echipei de la Maranello, iar la constructori Ferrari se luptă din greu pentru a ține pasul cu rivalele Mercedes și RedBull Racing.

ESPN a sondat mai multe surse din paddock, iar concluzia este aceea că Hamilton și Ferrari o vor lua pe drumuri diferite la finalul sezonului 2026.

Fără podium în 2025, Hamilton și-a văzut speranțele făcute praf după penalizarea de zece secunde primită în Mexic. În timp ce Leclerc a încheiat pe doi (în urma lui Norris), Hamilton a fost doar la optulea după penalizarea primită.

De altfel, Charles este „vinovat” pentru toate cele șapte prezențe pe podium bifate de Ferrari în acest an 2025.

ESPN transmite că Ferrari nu ia în considerare în acest moment o prelungire a contractului pe care-l are cu Lewis.

„Nu i se va oferi un alt contract”, transmit sursele ESPN despre relația dintre Ferrari și Hamilton.

Dacă acest lucru se va confirma, la finalul anului viitor Lewis ar urma să fie liber de contract. Ar fi pentru prima dată în carieră când la finalul unui sezon nu are un contract în derulare.

Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla în 2026: dacă Ferrari va oferi un monopost competitiv, iar Hamilton va reveni în lupta pentru primul loc, atunci rămâne de văzut dacă cele două parți nu vor găsi numitorul comun pentru încă un sezon împreună.

În același timp, în eventualitatea unui 2026 la fel de slab precum prezentul este de luat în seamă și varianta în care Lewis va dori să se retragă din Formula 1: s-ar întâmpla la 41 de ani.

„E clar că ceva nu a funcționat” între Hamilton și Ferrari, adaugă sursa citată.

Conform Corriere dello Sport, Hamilton și-ar fi exprimat nemulțumirea față de modul în care Ferrari gestionează dezvoltarea și strategiile de cursă.

Pe modelul Mercedes, Lewis s-ar fi așteptat ca influența sa în cadrul Scuderiei să fie una mai mare. S-a lovit însă de un adevărat zid al instrucțiunilor rigide.

Hamilton are parte la Maranello de un sistem inflexibil, incapabil să se adapteze rapid la nevoile sale.

Această cultură organizațională a fost descrisă de foști piloți ai Scuderiei ca fiind „greoaie și tradiționalistă”.