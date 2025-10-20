Clasament exploziv în F1: Verstappen le-a luat urma piloților McLaren – Modificări importante după cursa din SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 de la Austin, iar victoria l-a apropiat la doar 40 de puncte de liderul Oscar Piastri. De asemenea, între piloții McLaren sunt acum doar 14 puncte cu cinci etape înainte de finalul sezonului din Marele Circ.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

RedBull a dat campionul pe circuitul de la Austin, din SUA, iar performanța îl face pe Verstappen să fie tot mai aproape de primul loc din ierarhie.

Oscar Piastri traversează cel mai slab moment din actualul sezon, iar diferența față de coechipierul Norris și față de Verstappen este tot mai mică.

La finalul lunii august, Verstappen se afla la 104 puncte în urma lui Piastri. Acum, cu doar cinci etape înainte de finalul stagiunii au mai rămas doar 40.

De asemenea, ecartul dintre Piastri și Norris s-a redus la doar 14 puncte.

Lupta pentru titlul de campion din Formula 1 devine tot mai atractivă, cu trei piloți luptându-se pentru supremație: Piastri, Norris și Verstappen.

Dintre toți, doar olandezul știe cum este să câștigi un titlu mondial: le-a cucerit pe ultimele patru consecutive.

Cum arată podiumul din F1 cu doar cinci etape înainte de finalul sezonului:

1 Oscar Piastri 346 puncte

2 Lando Norris 332

3 Max Verstappen 306.

REPOST if you think Max Verstappen will win the 2025 Formula 1 World Championship. pic.twitter.com/g1gm8h4eF4 — Motorsport (@Motorsport) October 19, 2025

Ordinea finală în Grand Prix-ul de la Austin, în Marele Premiu al SUA

What a drive from Max Verstappen! 😎 Let’s take a look at our points finishers ⬇️#F1 #USGP pic.twitter.com/A7tdqZAKcT — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1