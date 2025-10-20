Întâlnirea dintre Trump şi Zelenski a fost tensionată şi s-a ajuns la ceartă cu ţipete. Preşedintele SUA a înjurat tot timpul şi a aruncat hărţile frontului ucrainean, cerându-i liderului de la Kiev să accepte condiţiile lui Putin – presă

Donald Trump a făcut presiuni asupra lui Volodimir Zelenski să accepte condiţiile Rusiei pentru încheierea războiului, întâlnirea de vineri de la Casa Albă fiind tensionată, iar preşedintele american a avertizat că omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a spus că va „distruge” Ucraina dacă Kievul nu-i va accepta condiţiile, relatează Financial Times şi Reuters, potrivit News.ro.

Întâlnirea de vineri dintre preşedinţii SUA şi Ucrainei a degenerat de mai multe ori într-o „ceartă cu ţipete”, Trump „înjurând tot timpul”, au declarat persoane familiarizate cu subiectul citate de Financial Times (FT). Sursele au adăugat că preşedintele SUA a aruncat deoparte hărţile frontului din Ucraina, a insistat ca Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas lui Putin şi a repetat de mai multe ce i-a spus liderul rus în convorbirea telefonică din ziua precedentă.

Deşi Trump a aprobat ulterior soluţia îngheţării liniilor de front actuale, întâlnirea tensionată a părut să reflecte schimbarea de poziţie a preşedintelui american cu privire la război şi disponibilitatea sa de a aproba cererile maximaliste ale lui Putin, comentează FT.

Potrivit FT, în timpul întâlnirii de vineri, Trump părea să fi preluat literalmente multe dintre argumentele lui Putin, chiar şi atunci când acestea contraziceau propriile sale declaraţii recente despre slăbiciunile Rusiei, au afirmat oficiali europeni informaţi cu privire la întâlnire. Potrivit uneia dintre surse, Trump i-a spus lui Zelenski că Putin i-a spus că acest conflict este o „operaţiune specială, nici măcar un război”, adăugând că liderul ucrainean trebuie să încheie un acord, altfel riscând să se confrunte cu distrugerea. Trump i-a spus lui Zelenski că pierde războiul, avertizându-l: „Dacă el vrea, te va distruge”.

La un moment dat în cadrul întâlnirii, preşedintele SUA a aruncat deoparte hărţile Ucrainei cu câmpul de luptă, a spus oficialul familiarizat cu întâlnirea. Potrivit oficialului, Trump a spus că este „sătul” să vadă din nou şi din nou harta frontului din Ucraina. „Această linie roşie, nici măcar nu ştiu unde se află. Nu am fost niciodată acolo”, a spus Trump, potrivit oficialului.

Trump a mai afirmat că economia Rusiei „merge foarte bine”, contrazicându-şi propriile declaraţii publice recente în care l-a îndemnat pe Putin să negocieze, deoarece „economia sa va intra în colaps”, a relatat oficialul.

Alţi trei oficiali europeni informaţi cu privire la discuţiile de la Casa Albă au confirmat că Trump a petrecut o mare parte a întâlnirii dându-i lecţii lui Zelenski, repetând argumentele lui Putin cu privire la conflict şi îndemnându-l să accepte propunerea Rusiei.

Repetarea beligerantă de către Trump a retoricii lui Putin, vineri, a spulberat speranţele multora dintre aliaţii europeni ai Ucrainei că acesta ar putea fi convins să sporească sprijinul acordat Kievului, notează FT. Această speranţă crescuse după ce Trump şi-a exprimat în ultimele săptămâni frustrarea şi nerăbdarea faţă de refuzul preşedintelui rus de a se angaja în negocieri bilaterale de pace cu Zelenski.

„Zelenski a fost foarte negativ” după întâlnire, potrivit unuia dintre oficiali, care a adăugat că liderii europeni „nu sunt optimişti, ci pragmatici în planificarea paşilor următori”.

Într-o declaraţie făcută duminică, Zelenski a spus că „sunt necesare măsuri decisive din partea Statelor Unite, Europei, ţărilor G20 şi G7” pentru a pune capăt războiului.

În schimb, Trump a declarat duminică pentru Fox News că este încrezător că va reuşi să pună capăt conflictului şi a adăugat că Putin „va obţine ceva, a câştigat anumite proprietăţi”.

Trump vrea să dea garanții de securitate și Moscovei

Şi Reuters scrie, citând două persoane informate despre discuţiile de la Casa Albă, că Donald Trump a făcut presiuni pentru ca preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să cedeze teritorii Rusiei, iar delegaţia ucraineană a plecat dezamăgită de la întâlnire. Trump a refuzat, de asemenea, să furnizeze rachete Tomahawk şi s-a gândit să ofere garanţii de securitate atât Kievului, cât şi Moscovei, comentarii pe care delegaţia ucraineană le-a considerat confuze, au adăugat cele două surse, care au solicitat anonimatul.

După întâlnirea cu Zelenski, Trump a cerut public un armistiţiu pe liniile de front actuale, o poziţie pe care preşedintele ucrainean a adoptat-o apoi în comentariile adresate reporterilor. O a treia persoană a spus că Trump a venit cu această propunere în timpul întâlnirii, după ce Zelenski a declarat că nu va ceda voluntar niciun teritoriu Moscovei.

„Întâlnirea s-a încheiat cu decizia (lui Trump) de a încheia un „acord acolo unde ne aflăm, pe linia de demarcaţie”, a declarat a treia sursă.

Trump a subliniat această poziţie în declaraţiile făcute reporterilor duminică. „Credem că ceea ce ar trebui să facă este să se oprească la liniile unde se află, liniile de luptă”, a spus el la bordul Air Force One. „Restul este foarte greu de negociat dacă spui: «tu iei asta, noi luăm asta»”, a adăugat el.

Întrebat dacă i-a spus lui Zelenski că Ucraina trebuie să cedeze toată regiunea Donbas Rusiei, Trump a răspuns că nu. „Să rămână aşa cum este. În acest moment este împărţită. Cred că 78% din teritoriu este deja ocupat de Rusia”, a spus Trump. „Să rămână aşa cum este acum. Ei pot negocia ceva mai târziu”, a menţionat el.

În ansamblu, deşi nu a fost un dezastru pentru ucraineni, discuţia de vineri a fost o dezamăgire clară pentru Zelenski, care sperase să-l convingă pe Trump să furnizeze guvernului său rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, capabile să lovească adânc în interiorul Rusiei, scrie Reuters.

Trump nu a decis încă dacă va pune la dispoziţie rachetele Tomahawk, a declarat duminică seara vicepreşedintele SUA, JD Vance, unui grup de reporteri.

În ultimele săptămâni, au existat indicii că Trump nu mai acorda prioritate eforturilor de a forţa un acord între Kiev şi Moscova, în favoarea acordării sprijinului său deplin ucrainienilor. După întâlnirea cu Zelenski la Adunarea Generală a ONU din septembrie, de exemplu, Trump a speculat că Ucraina ar putea recupera tot teritoriul pierdut în favoarea Rusiei, o posibilitate pe care chiar şi Kievul o consideră îndepărtată.

Însă întâlnirea de vineri indică faptul că Trump ar putea să facă din nou presiuni pentru a se ajunge la un acord cât mai repede posibil, chiar dacă acesta ar fi în condiţii inacceptabile pentru Kiev, notează Reuters.

Oficialii americani au adus în repetate rânduri în discuţie posibilitatea unui schimb teritorial între Ucraina şi Rusia – o idee pe care Trump o susţinuse la începutul anului – iar preşedintele american a afirmat în cadrul întâlnirii de vineri că este esenţial să se ajungă rapid la un acord, au declarat sursele.

Influențat de Putin?

„A fost destul de rău”, a spus una dintre sursele Reuters despre întâlnire. „Mesajul a fost: «Ţara voastră va îngheţa şi va fi distrusă»”, dacă Ucraina nu încheie un acord cu Rusia.

Pe de altă parte, o altă sursă a negat că Trump ar fi spus că Ucraina va fi „distrusă”, menţionează Reuters.

Dar ambele surse au afirmat că Trump a recurs de mai multe ori la un limbaj vulgar.

Două dintre surse au mărturisit că au avut impresia că Trump a fost influenţat de convorbirea telefonică avută joi cu preşedintele rus Vladimir Putin. În timpul acelei convorbiri, potrivit The Washington Post, Putin a propus un schimb teritorial în care Ucraina ar ceda regiunile Doneţk şi Luhansk în schimbul unor mici părţi din Zaporojie şi Herson.

Una dintre surse a declarat că oficialii americani i-au propus exact acest schimb lui Zelenski, vineri.

Ucrainenii consideră că porţiunea din Doneţk şi Luhansk pe care încă o deţin are o valoare strategică majoră – ei cred că renunţarea la acest teritoriu ar face restul Ucrainei mult mai vulnerabil la ofensivele ruseşti, a declarat una dintre persoanele informate despre întâlnire. Această sursă a comentat că renunţarea la vestul Doneţkului şi Luhansk ar echivala cu un act de „sinucidere”.

Presiunile lui Witkoff în favoarea lui Putin

Două dintre sursele Reuters au relatat că trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a numărat printre cei care au îndemnat cel mai agresiv ucrainenii să accepte propunerea de schimb a Rusiei. Witkoff a menţionat că Doneţk şi Luhansk au o populaţie semnificativă vorbitoare de limbă rusă, a declarat una dintre surse, un aspect pe care l-a subliniat public şi anterior.

Joi, înainte de întâlnirea cu Zelenski, Trump a declarat că se va întâlni în curând cu Putin la Budapesta. Un consilier al Kremlinului a declarat la scurt timp după aceea că secretarul de stat american Marco Rubio şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov vor discuta în zilele următoare pentru a pregăti summitul.

În cadrul întâlnirii de vineri, oficialii americani au declarat că Rubio intenţionează să se întâlnească cu Lavrov joi, a declarat una dintre surse.

O întâlnire anterioară între Trump şi Putin în Alaska, în august, nu a dus la niciun progres.

Întâlnirea de vineri dintre Trump şi Zelenski a avut loc pe fondul unei noi iniţiative a preşedintelui american de a pune capăt războiului Rusiei, după încetarea focului obţinută între Israel şi Hamas.

Zelenski şi echipa sa s-au deplasat la Casa Albă în speranţa de a-l convinge pe Trump să le furnizeze rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dar preşedintele american a refuzat în cele din urmă să facă acest lucru.

Întâlnirea tensionată a adus aminte de o întâlnire similară, tensionată, care a avut loc la Casa Albă în februarie, în cadrul căreia Trump şi vicepreşedintele JD Vance l-au criticat dur pe Zelenski în faţa presei pentru ceea ce ei au caracterizat drept lipsă de recunoştinţă faţă de SUA.

Cum văd ucrainenii propunerea lui Putin

Putin i-a făcut joi o nouă ofertă lui Trump, conform căreia dacă Ucraina ar renunţa la părţile din regiunea Donbas din est aflate sub controlul său va obţine unele zone mici din cele două regiuni de pe linia frontului din sud, Herson şi Zaporojie. Propunerea rusă reprezintă o mică concesie faţă de cea făcută în timpul ultimei întâlniri a lui Putin cu Trump în Alaska, în august, când a spus că ar fi de acord să îngheţe linia de contact în alte părţi ale frontului, dacă Ucraina ar ceda Donbasul, notează FT.

Această întâlnire din Alaska s-a încheiat, de asemenea, într-o atmosferă tensionată, după ce Putin a respins presiunea lui Trump pentru un armistiţiu imediat şi a divagat vorbind despre istoria medievală a Ucrainei, ceea ce a determinat ulterior SUA să exploreze posibilitatea intensificării sprijinului pentru Kiev, inclusiv prin furnizarea de rachete Tomahawk.

Dar cedarea restului Donbasului, care se află încă sub control ucrainean, ar fi inacceptabilă pentru Ucraina, deoarece ar însemna să cedeze Moscovei un teritoriu pe care l-a ocupat doar parţial timp de mai bine de un deceniu şi pe care nu a reuşit să-l cucerească de când Putin a ordonat invazia în 2022.

Forţele ruse au luptat să păstreze teritoriul din Herson şi Zaporijie pe care Putin l-a oferit la schimb şi nu au înregistrat practic niciun progres pe câmpul de luptă de acolo din 2022, anul în care a început războiul.

„A ceda (Donbasul) Rusiei fără luptă este inacceptabil pentru societatea ucraineană, iar Putin ştie asta”, a declarat Oleksandr Merejko, preşedintele comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ucrainean, citat de FT. El a spus că Putin ar putea promova această idee „cu scopul de a provoca diviziuni în Ucraina şi de a submina unitatea” ucrainenilor. „Nu este vorba despre obţinerea de mai mult teritoriu pentru Rusia, ci despre cum să ne distrugă din interior”, a explicat Merejko.