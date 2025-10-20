„Asistăm la o revenire istorică” – Forma lui Verstappen din F1, lăudată de directorul RedBull Racing

Ceea ce la un moment dat părea o glumă se transformă într-o revenire spectaculoasă. Max Verstappen se află la doar 40 de puncte de primul loc din Formula 1, iar Laurent Mekies, directorul RedBull Racing, este de părere că asistăm la o „istorie în devenire” în Marele Circ grație campionului mondial en-titre. Până la finalul sezonului mai sunt 5 Grand Prix-uri.

Verstappen are trei victorii în ultimele patru curse din Formula 1, iar acum rivalii de la McLaren îl iau mai mult decât în serios.

În august erau 104 puncte ce îl separau pe Verstappen de primul loc, acum ecartul s-a topit sub cursele fantastice făcute de olandez: 14 puncte până la Lando Norris (al doilea clasat) și 40 până la Oscar Pistri, liderul în derivă al F1.

Cea de-a 68-a victorie din palmares îl apropie cu încă un pas pe Max de un nou titlu mondial: ar putea fi al cincilea consecutiv în F1.

„Urmărindu-l pe Max conducând este ca și cum am urmări istoria în devenire. Folosiți cuvintele potrivite.

Ne surprinde de fiecare dată când iese pe pistă. Ne-a surprins cu cât de mult ne împinge între o sesiune și alta, câtă atenție are față de lucruri pe care uneori le putem vedea și lucruri pe care nu le putem vedea.

Așa că privindu-l pe el, privești istoria în devenire. Este un punct de vedere corect”, transmite Laurent Mekies pentru RacingNews365.

„Max conduce la un nivel incredibil și continuă să ridice ștacheta. Vom continua cu abordarea noastră pentru cursele viitoare, începând prin a vedea cum putem pune cea mai bună mașină posibilă pe circuit în Mexic (n.r. la finalul acestei săptămâni)”, a precizat Mekies.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

