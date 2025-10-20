Liderul din F1, în cădere liberă: „Nu am nicio idee ce se petrece”

În august, Oscar Piastri avea un avantaj de 104 puncte față de Max Verstappen. Pilotul australian era pe val și devenise mare favorit la câștigarea titlului mondial din Formula 1. În prezent, cu doar cinci etape înainte de finalul sezonului 2025, Piastri mai are doar 14 puncte avans față de coechipierul Lando Norris și 40 față de Max Verstappen.

Oscar Piastri nu știe ce se întâmplă cu el: Pierde constant din avantajul față de Norris și Verstappen

Perioada de grație a lui Verstappen din ultimele săptămâni s-a suprapus peste cea cenușie a lui Piastri.

Pilotul McLaren este în cădere liberă, iar Verstappen (precum și coechipierul Norris) se apropie tot mai mult după fiecare cursă.

La Austin, Piastri a încheiat cursa pe locul al cincilea, în condițiile în care Verstappen s-a impus, iar Norris a fost al doilea.

Australianul a bifat doar 10 puncte în total, în timp ce Max a ajuns la un total de 33 de puncte (cu tot cu cursa Sprint).

Întrebat ce se întâmplă cu el în ultima perioadă, Piastri a fost cât se poate de sincer și a recunoscut că „habar nu am ce se petrece”.

„Nu am nicio idee grozavă în acest moment”, a adăugat Oscar.

„Calificările au fost curate din partea mea, dar pur și simplu nu am avut viteză. A fost o poveste similară și în cursă”, transmite Piastri.

De asemenea, pilotul celor de la McLaren admite că circuitul de la Austin nu i s-a potrivit niciodată. Cu toate acestea, Piastri nu a pierdut puncte doar în SUA, o face constant în ultima perioadă.

„Nu pot spune că sunt șocat că a fost un weekend greu, dar, evident, am sperat la mai bine” – Oscar Piastri.

Cu toate că este „încolțit” din toate părțile, australianul încearcă să rămână calm, chiar și în condițiile în care de la o etapă la alta avantajul său se „evaporă”.

„Mai este un drum lung de parcurs în campionat. Max a avut un parcurs bun în ultimele curse, dar dacă ne regăsim ritmul, nu am nicio preocupare majoră. Lucrurile se pot regla de la sine”, a încheiat Piastri, citat de racingnews365.com.

Lupta pentru titlul de campion din Formula 1 devine tot mai atractivă, cu trei piloți duelându-se pentru supremație: Piastri, Norris și Verstappen.

Dintre toți, doar olandezul știe cum este să câștigi un titlu mondial: le-a cucerit pe ultimele patru consecutive.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Austin

1 Oscar Piastri (McLaren) 346 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 332

3 Max Verstappen (RedBull) 306

4 George Russell (Mercedes) 252

5 Charles Leclerc (Ferrar) 192

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 142

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 89

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

17 Pierre Gasly (Alpine) 20

18 Oliver Bearman (Haas) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 678 puncte / campioană

2 Mercedes 341

3 Ferrari 334

4 RedBull 331

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Kick Sauber 59

9 Haas 48

10 Alpine 20

