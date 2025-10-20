G4Media.ro
Prezenţa unui urs, semnalată într-o localitate din județul Dâmbovița / A fost…

sursa foto: © Anthony Hathaway | Dreamstime.com

Prezenţa unui urs, semnalată într-o localitate din județul Dâmbovița / A fost emis mesaj RO-Alert

Prezenţa unui urs a fost semnalată în localitatea Ocniţa, în noaptea de duminică spre luni, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa, transmite Agerpres.

„Noaptea trecută, în jurul orei 00:30, a fost semnalată prezenţa unui urs în localitatea Ocniţa. Pentru informarea şi protecţia populaţiei din zonă, a fost transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-ALERT”, precizează, luni, ISU Dâmboviţa.

La faţa locului au intervenit jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi un echipaj SMURD de la Detaşamentul de Pompieri Moreni.

În urmă cu circa 10 zile, în Dâmboviţa a mai fost semnalată prezenţa unui urs, într-o localitate din vecinătatea Târgoviştei.

Tags:
