sursa foto: Captură Google

Punctul de trecere de la Kerem Shalom între Israel şi Fâşia Gaza a fost redeschis

Punctul de trecere de la Kerem Shalom, între Israel şi Fâşia Gaza, a fost redeschis după o serie de lovituri israeliene asupra teritoriului palestinian, a anunţat luni un responsabil al securităţii israeliene, informează AFP, preluată de Agerpres.

Kerem Shalom a fost redeschis „în plină conformitate cu acordul” de încetare a focului în vigoare după 10 octombrie, a declarat acest responsabil.

Duminică, Israelul a anunţat că suspendă intrarea ajutorului umanitar în Fâşia Gaza „până la noi ordine”, acuzând Hamas că a încălcat armistiţiul, ceea ce mişcarea islamistă a negat.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian pe 7 octombrie 2023, care a dus la moartea a 1.219 de oameni, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza datelor oficiale. În acea zi, 251 de persoane au fost răpite de Hamas şi aliaţii săi. De atunci, peste 67.000 palestinieni au fost ucişi în Fâşia Gaza în campania de represalii israeliene, conform cifrelor Ministerului Sănătăţii din guvernul Hamas, considerate de încredere de ONU.

