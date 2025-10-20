SURSE Ședința coaliției va avea loc marți

Ședința coaliției de guvernare a fost convocată pentru marți, la ora 14.00, au declarat surse politice pentru G4Media.

Ședința va avea loc după ce luni Curtea Constituțională este așteptată să dea decizia pe Legea privind pensiile magistraților, cea mai așteptată reformă de până acum a Guvernului Bolojan.

În funcție de verdictul CCR, coaliția trebuie să decidă pașii pe care îi va urma.

În ceea ce privește guvernarea, este încă așteptată o decizie pe reforma administrației locale, dar și a celei centrale.