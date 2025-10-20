G4Media.ro
SURSE Ședința coaliției va avea loc marți

Sorin Grindeanu Ilie Bolojan Kelemen Hunor
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

20 Oct

Ședința coaliției de guvernare a fost convocată pentru marți, la ora 14.00, au declarat surse politice pentru G4Media.

Ședința va avea loc după ce luni Curtea Constituțională este așteptată să dea decizia pe Legea privind pensiile magistraților, cea mai așteptată reformă de până acum a Guvernului Bolojan.

În funcție de verdictul CCR, coaliția trebuie să decidă pașii pe care îi va urma.

În ceea ce privește guvernarea, este încă așteptată o decizie pe reforma administrației locale, dar și a celei centrale.

 

1 comentariu

  1. Se intalnesc sa mai discute despre alte mariri de taxe, despre noi numiri prin diverse sinecuri politice, sa mai amane niste reforme, adica ce fac de obicei ca sa pacaleasca fraierii…

