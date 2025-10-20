Partidul extremist AUR a cerut o comisie parlamentară de anchetă după explozia din Calea Rahovei / Solicitarea a fost respinsă de majoritatea PSD-PNL-UDMR-USR

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a respins luni cererea AUR de constituire a unei Comisii parlamentare de anchetă privind explozia produsă vineri într-un bloc de locuințe din Calea Rahovei, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar peste 15 au fost rănite, se arată într-un comunicat al partidului extremist AUR.

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a anunțat că formațiunea, împreună cu partidele SOS și POT, a depus un proiect de hotărâre prin care cerea înființarea unei comisii de anchetă parlamentară „pentru investigarea cauzelor, circumstanțelor și responsabilităților instituționale” care au dus la tragedia din Capitală.

„Această comisie parlamentară nu substituie ancheta penală, dar Parlamentul are datoria să analizeze cauzele instituționale, administrative și politice ale dezastrului. Este un act de responsabilitate democratică”, a transmis Munteanu, citat într-un comunicat de presă al partidului.

AUR susține că scopul comisiei era „aducerea la lumină a deficiențelor de sistem” și formularea de propuneri legislative pentru prevenirea unor tragedii similare. Printre măsurile vizate se numără întărirea controlului parlamentar asupra activității ANRE și a operatorilor de rețea, înăsprirea sancțiunilor pentru firmele care efectuează intervenții neautorizate și introducerea unor norme stricte privind inspecțiile obligatorii la instalațiile de gaze din blocurile de locuințe.

Valeriu Munteanu a invocat precedente precum incendiile de la Colectiv și Crevedia, afirmând că „românii au dreptul să vadă că Parlamentul nu mai acceptă mușamalizarea și pasarea răspunderii între instituții”.

Deputatul Mihai Enache a criticat dur respingerea inițiativei, acuzând partidele de guvernare și opoziția parlamentară de „complicitate”.

„Cu voturile PSD, PNL, UDMR și USR, cererea noastră a fost respinsă. Este o rușine. Românii nu mai au încredere nici în Raed Arafat, nici în corporațiile care administrează rețelele de gaze. Parlamentul ar fi trebuit să reacționeze la valul de revoltă al oamenilor”, a declarat Enache.

Explozia din Calea Rahovei, produsă vineri dimineață într-un bloc racordat la rețeaua publică de gaze, a provocat moartea a trei persoane, rănirea altor peste 15 și distrugeri semificative la structura de rezistență a imobilului. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București desfășoară o anchetă penală pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.

