Fritz, sprijin pentru Ilie Bolojan: Sper să nu facă un pas în spate / Majoritatea românilor aşteaptă tăierea privilegiilor

Preşedintele USR, Dominic Fritz, şi-a exprimat speranţa, luni, ca premierul Ilie Bolojan să nu facă un pas în spate, după ce Curtea Constituţională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraţilor, transmite Agerpres.

„Eu sper să nu (facă un pas în spate – n.r.). Cred că este important să continuăm această luptă. O majoritate covârşitoare a românilor se aşteaptă ca aceste privilegii să fie tăiate. Şi cred că acest guvern trebuie să studieze cu mare atenţie motivarea Curţii Constituţionale, să mergem mai departe cu eliminarea acestor pensii speciale şi, dacă este nevoie să schimbăm Constituţia, atunci USR va începe demersurile pentru un referendum”, a declarat el, la Digi 24.

Dominic Fritz a adăugat că modificarea Constituţiei s-ar putea realiza prin includerea unei prevederi conform căreia să nu fie posibilă pensionarea la 50 de ani. „Bineînţeles, trebuie analizate exact formele legale. Dar să includem o prevedere că, de exemplu, dincolo de pensiile contributive, dincolo de un sistem normal de pensii, nu te poţi pensiona, cum este acum cazul, la 50 de ani, cu tot felul prevederi speciale şi cu banii celorlalţi cetăţeni care nu profită de astfel de privilegii”, a spus Dominic Fritz.

Întrebat dacă Guvernul are legitimitatea de a-şi continua activitatea, liderul USR a apreciat că declaraţiile de acum câteva săptămâni ale premierului Ilie Bolojan au vizat continuarea reformei în rândul altor categorii de pensii speciale.

„Eu cred că (premierul – n.r.) s-a referit la legitimitatea de a continua această reformă şi cu celelalte categorii de pensionari speciali. Acesta este un obiectiv anunţat şi asumat al Guvernului. Şi aici, într-adevăr, nu putem să continuăm fără să clarificăm întâi legitimitatea acestui demers cu magistraţii. Dar nu avem voie acum să renunţăm. Este un test de curaj, de perseverenţă pentru Guvern. Cetăţenii s-au săturat de acest joc de-a şoarecele şi pisica cu pensiile speciale”, a spus el.

Liderul USR şi-a exprimat convingerea că premierul a abordat reforma „cu bună credinţă”. În acest sens, a apreciat că este „absolut regretabil” faptul că legea a fost respinsă de CCR.

„Trebuie să vedem exact pe ce bază s-a respins această lege. Dacă sesizarea Înaltei Curţi a fost admisă în integralitate – adică inclusiv cu argumentele de fond – atunci ar fi o situaţie mai gravă. Dacă Curtea a admis doar pe baza unor chestii procedurale – cum ar fi acest aviz de la CSM – asta e ceva ce se poate repara. Dar pe fond putem să revenim cu aceeaşi formă şi doar să alegem un alt proces”, a spus el.

Luni, Curtea Constituţională a României a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, şi a stabilit că actul normativ este neconstituţional.