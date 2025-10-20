Comisiile reunite pentru apărare au aprobat proiectul MApN de înzestrare cu tancuri, în valoare de aproape 8 miliarde de euro, fără TVA / Vot în unanimitate

Comisiile reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au aprobat luni, în unanimitate, solicitarea Ministerului Apărării Naționale pentru inițierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare “Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza a 2-a) și Etapa a II-a, anunță Ministerul Apărării într0un comunicat de presă.

Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă“, Etapa I (Faza a 2-a, valoare 458,20 mil. USD fără TVA) și Etapa a II-a (valoare 6.488,34 mil. Euro fără TVA), contribuie la îmbunătăţirea capabilităţilor operaţionale, având ca obiectiv esenţial îndeplinirea misiunilor şi obligaţiilor ce revin armatei, atât pentru apărarea naţională, cât şi pentru respectarea angajamentelor internaţionale asumate.

”Programul de înzestrare „Tanc principal de luptă” are în vedere operaţionalizarea ţintelor de capabilităţi asumate în cadrul procesului NATO şi UE de planificare a apărării, pentru realizarea obiectivelor Programului privind transformarea Armatei României până în anul 2040”, se precizează în comunicat.

În prima etapă urmează să fie achiziţionate mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și testare, servicii suport şi asistenţă tehnică, transport, servicii de instruire pentru tancurile Abrams M1A2 SEPv3.

În etapa II a programului se urmărește achiziţia a 216 tancuri şi 76 de derivate pentru dotarea structurilor de tancuri şi de infanterie din cadrul Forţelor Terestre, precum şi achiziţia de suport logistic şi echipamente specifice de instruire şi antrenament.

De asemenea, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputatilor a votat un raport de admitere asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare.

”Prin această aprobare a modificărilor propuse de MApN la Legea 446 privind pregătirea populației pentru apărare se creează cadrul legal pentru îndeplinirea pe timp de pace, în mod voluntar, a serviciului militar activ de cetățenii care doresc să aibă o pregătire militară, prin introducerea unui nou concept de „soldat/gradat voluntar în termen”. Pe perioada instruirii, participanții beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și soldă lunară, iar la final primesc o indemnizație de trei câștiguri salariale medii brute”, se mai precizează în comunicat.