Val de ironii ale cititorilor EduPedu, la propunerea universitarilor de a obliga studenții să facă 2 masterate pentru a putea preda în gimnaziu și liceu: Universitarii au nevoie de bani / Plus centura neagră la karate pentru serviciul pe școală și ședințele cu părinții
Propunerile repetate lansate de mai mulți profesori universitari către ministrul Educației, într-o dezbatere a Academiei Române, de a modifica Legea astfel încât viitorii profesori din gimnaziu și liceu să fie obligatoriu absolvenți a două masterate, pe lângă facultate, a generat un val de mesaje ironice în online. „Profesorii universitari nu mai au la cine ține cursuri”, „au nevoie de studenți”, „și vor veni râuri-râuri pentru 40 de lei ora de predare și respect nemărginit” – sunt câteva dintre comentariile atrase de această propunere a mediului academic.
Academia Română a organizat joi, 9 octombrie 2025, o dezbatere cu tema „Masteratul didactic, încotro?”. La evenimentul la care a participat și ministrul Educației, Daniel David, și la care a fost discutată în detaliu modificarea actualelor rute de formare a viitoarelor cadre didactice din preuniversitar nu a fost invitat niciun profesor din preuniversitar, potrivit informațiilor publicate de înaltul for academic.
„Ca ministru, cu siguranță vreau să avem și o componentă didactică importantă, dar nu vreau ca masteratele de specialitate să fie afectate de o posibilă astfel de opțiune. Cum vom reuși să facem asta nu știu. De la dvs aștept soluții și propuneri”, le-a transmis Daniel David profesorilor universitari prezenți la dezbatere.
Rodica Zafiu, președinta secției de Filologie a Academiei Române și profesoară la Facultatea de Litere a Universității din București, a susținut în cadrul dezbaterii că viitorii profesori din preuniversitar trebuie să facă licență de 3 ani, masterat de specialitate de 2 ani și masterat didactic de 1 an.
Discuția este generată de desființarea de la finalul acestui an universitar a actualului masterat didactic de 2 ani și înlocuirea lui, prin Legea educației Deca-Iohannis, cu un masterat didactic de 1 an sau 1 an și jumătate. Acesta ar urma să fie obligatoriu, din 2029, pentru studenții care vor să devină profesori în preuniversitar. Prorectorul Universității din București Lucian Ciolan a avertizat că durata de sub 2 ani reglementată de Deca încalcă regulile Bologna; concret, studenții care ar urma un „master Deca” nu ar putea nici să facă doctorat, nici să aibă studii care să poată fi recunoscute european. Paradoxal, fostul ministru al Educației care a introdus în lege masteratul de 1 an, Ligia Deca a fost cea care în 2010-2012 a coordonat Secretariatul Procesului Bologna. Pe fondul masteratului didactic regândit greșit la 1 an, de la 2, universitățile s-au transformat în teren de dispută pe studenți între profesorii de psihopedagogie și profesorii de alte specializări.
Reacțiile cititorilor Edupedu.ro la propunerile universitarilor de a-i obliga pe viitorii profesori să urmeze 2 masterate, după licență – un masterat didactic și unul de specialitate:
- Prea puțin două masterate. Obligatoriu, doctorat!
- Neapărat! 10 ani de studii universitare, pentru ca în următorii 20 să dai examenul de titularizare ca să poți fi suplinitor!
- Eu citii multe comentarii! Toți oamenii sunt de aceeași părere… Universitățile nu mai au studenți, nu mai au plătitori de diplome!
- Și doctorate tot două, să fie cu pereche
- Cam puține. Trei ar trebui, să fie și unul interdisciplinar.
- 9, dar cu condiția sa mai urmeze apoi în fiecare an cursuri de perfecționare și ultraperfecționare de câte 15 ETCS!
- Două masterate, două facultăți, 1 MBA, totul pentru a putea lucra pe salariul minim.
- Sigur. Nu mai aveți suficienți studenți și ați găsit… găselnița. Să vedeți câți se vor înghesui pentru a primi apoi salariul minim pe economie.
- Vreti 100 mastere să vă asigurați că aveți „clienți”.
