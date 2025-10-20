Val de ironii ale cititorilor EduPedu, la propunerea universitarilor de a obliga studenții să facă 2 masterate pentru a putea preda în gimnaziu și liceu: Universitarii au nevoie de bani / Plus centura neagră la karate pentru serviciul pe școală și ședințele cu părinții

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Propunerile repetate lansate de mai mulți profesori universitari către ministrul Educației, într-o dezbatere a Academiei Române, de a modifica Legea astfel încât viitorii profesori din gimnaziu și liceu să fie obligatoriu absolvenți a două masterate, pe lângă facultate, a generat un val de mesaje ironice în online. „Profesorii universitari nu mai au la cine ține cursuri”, „au nevoie de studenți”, „și vor veni râuri-râuri pentru 40 de lei ora de predare și respect nemărginit” – sunt câteva dintre comentariile atrase de această propunere a mediului academic.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Academia Română a organizat joi, 9 octombrie 2025, o dezbatere cu tema „Masteratul didactic, încotro?”. La evenimentul la care a participat și ministrul Educației, Daniel David, și la care a fost discutată în detaliu modificarea actualelor rute de formare a viitoarelor cadre didactice din preuniversitar nu a fost invitat niciun profesor din preuniversitar, potrivit informațiilor publicate de înaltul for academic.