De ce dai share dacă știi că faci rău?, replică memorabilă într-un film emblematic pentru ziua a treia la Astra Film Festival 2025 (Parteneriat)

Momentul culminant al celei de-a treia zile a festivalului Astra Film a fost proiecția în premieră mondială a filmului „Anatomia unor delicte obișnuite” (r. Adina Sădeanu, România – 2025) și dezbaterea pornită de aici. Filmul urmărește lupta pentru dreptate a patru femei abuzate din România și Belgia, într-o lume care refuză să recunoască faptul că expunerea intimității în spațiul virtual este o formă de agresiune sexuală. Proiecția a avut loc aproape în același timp în care în Sibiu se desfășura marșul „Împreună pentru siguranța femeilor” organizat de Centrul FILIA, Asociația Transcena, Feminism România, ONG-ul E-Romnja și Grado România.

„Dacă el nu vine sa îți facă rău fizic, atunci nu am ce să fac”, spun organele de poliție în film. Sunt multe astfel de momente redate în documentar, care ne fac să ne întrebăm când vor fi reglementate corect aceste forme de agresiuni, când vor fi cu adevărat autoritățile de partea oamenilor și dacă într-adevăr o femeie se poate simți în siguranță atunci când denunță un agresor. E acolo capătul poveștii? Există și finaluri fericite, cum e cel al Ștefaniei din film, prezentă alături de echipa de producție pe scena Astra Film Festival, despre care se știe că a avut câștig de cauză și CEDO a pedepsit statul român pentru că nu a luat măsurile necesare la timpul potrivit.

Q&A. „Mesajul filmului e să înțelegem că acest fenomen ucide”

Imediat după proiecție, spectatorii au dialogat cu echipei filmului. Ștefania a recunoscut că a acceptat să apară în film pentru ca să nu li se întâmple și altora aceleași lucruri. Iar regizoarea Adina Sădeanu a mărturisit că își dorea inițial să facă un film despre hackeri dar, în lipsă de finanțări, s-a îndreptat către victimele acestora. A lucrat 7 ani la acest documentar. „A durat mult pentru că e și despre felul în care ajungi să te apropii de oameni, iar asta e foarte interesant. Femeile prezentate în film nu doar că au ales să își spună povestea, ci m-au ales pe mine să spun cu respect această poveste”, a declarat Adina Sădeanu. „Mesajul filmului e să înțelegem că acest fenomen ucide”, a mai spus ea.

DocTalk. „Când începe femicidul?”

Dezbaterea moderată de Paula Herlo, ale cărei invitate au fost jurnalista Ramona Ursu, artista Erika Isac și Eniko Gall, din partea Asociației A.L.E.G., a început emoționant. „Nu mi-am văzut mama zâmbind până la vârsta de 6 ani, când ne-a luat pe mine și pe fratele meu din casă și am plecat. Aveam un tată extrem de violent. Și când spun violent, mă refer la tentative de omor pe care le văzusem până la 6 ani în nenumărate rânduri”, a mărturisit Ramona Ursu.

Erika Isaac și-a amintit cum, după ce a avut succes la un show de muzică, pe când era minoră, a ajuns dintr-o dată în atenția publicului și s-a ales cu injurii legate nu despre ceea ce cânta, ci despre ținuta de scenă, ceea ce i-a făcut pe părinții ei să o retragă din zona artistică până la 18 ani: „Intrasem într-un colaps emoțional”, spune artista.

Ce ar trebui să facem dacă am afla despre vreun de caz de abuz asupra femeilor? „Să fim acolo, să nu ne retragem sprijinul”, pentru că acea persoană trebuie să înțeleagă cu adevărat ce i se întâmplă și să-i tot repetăm asta, a răspuns psihologa Eniko Gall.

„Violența în online a atins cote fantastice. Aproape că nu e postare în care cineva să nu fie agresiv. În ultimul an am primit sute de amenințări cu moartea, cu violul, cu bătaia sau insulte. Și nu mi s-a întâmplat doar mie, se întâmplă la scară foarte largă. Nu există o legislație suficient de clară în zona asta și autorități care să ne apere”, a spus Ramona Ursu, care a atras atenția că termenul de femicid nu există în Codul Penal. „Femicidul nu începe cu cineva care vrea să ucidă o femeie, ci are multe interacțiuni înainte și multă durere după”, a mai spus jurnalista.

„De ce dai share dacă știi că faci rău?” este una dintre replicile din filmul „Anatomia unor delicte obișnuite” care au impresionat-o pe Paula Herlo, care a dat și un răspuns: trebuie schimbată urgent legislația astfel încât „să nu dai share” măcar gândindu-te că vei fi putea fi pedepsit. În plus, jurnalista a dat o cheie pentru spectatori, inspirată chiar din film: „Internetul nu iartă. Odată ce au ajuns acolo niște fotografii, acolo rămân pentru totdeauna. Să ne păstrăm în siguranță în acest mediu virtual, care pare din ce în ce mai periculos”.

Erika Isac a transmis un mesaj de impact despre cât de puternice sunt femeile, fără ca ele să conștientizeze încă acest lucru: „Femeile nu știu cât de puternice sunt ele. Au o foarte mare problemă cu respectul de sine și din cauza traumei transgeneraționale. Au fost învățate să fie mici, să nu fie prea deștepte ori prea guralive. Împotriva acestui val încerc eu să lupt”.

Concluzia? „O societate poate schimba lucrurile în jur dacă vrea și e insistentă. Chiar și în România”, spune Ramona Ursu. Iar răspunsul stă în educație.

Un moment de mare impact al dezbaterii a venit atunci când publicul a fost invitat să participe la dialog, iar profesoara Mihaela Miroiu a arătat că problema e profundă și vine dintr-o tradiție adânc înrădăcinată, o tradiție a cărei filozofie poate fi reflectată într-un banal dicționar de sinonime, potrivit căruia femeia e văzută ca „muiere, nevastă, fustă, femeie de serviciu, femeie de stradă, prostituată, familie, neam, soție, viță, în timp ce la bărbat apar sinonimele „„soț, brav, curajos, cutezător, dârz, inimos, îndrăzneț, neînfricat, semeț, viteaz”. „Asta e cultura în care ne formăm, nu numai de când e online. E cultura noastră fundațională”, a spus Mihaela Miroiu, care i-a cerut scriitorului Radu Vancu, aflat în sală, să își folosească influența pe care o are pentru a pune presiune pe autorii dicționarului astfel încât să schimbe aceste definiții.

Discuția a fost transmisă live pe YouTube și pe Facebook (o puteți vedea aici: https://www.youtube.com/watch?v=yle3oQiQ7JY ), așa cum vor fi și cele din zilele următoare. Ce vedem azi, 20 oct., la Astra Film Festival

Astra Film Junior. Cel mai emoționant eveniment al zilei va fi debutul Astra Film Junior, programul de educație prin film documentar atât de iubit de tânăra generație. Proiecțiile încep la ora 8:30 și vor avea loc la Sala Thalia și CineGold. Programul zilei, aici: https://astrafilm.ro/program-afjunior/.

DocTalk. Un moment foarte important va fi proiecția filmului „Cei Vii” (r. Anca Hirte, România – 2025), de la 18:00, la Sala Thalia (Filarmonica de Stat Sibiu), un documentar care surprinde conflictul armat din Afganistan prin ochii soldaților români aflați în misiune. Proiecția va fi urmată de DocTalk-ul Război – văzut din intimitatea dușmanului, în care jurnalistul Răzvan Marcu, împreună cu invitații săi, scriitorul Radu Vancu și expertul în strategii militare Hari Bucur Marcu vor încerca să analizeze consecințele războaielor recente asupra Europei și a lumii în general, atât la nivel de populație, cât și la nivel individual. Ei vor încerca să răspundă la mai multe întrebări, printre care: Cum luptă azi soldații și cum trăiesc oamenii în țările afectate de război? În contextul în care în multe țări europene autoritățile au emis ghiduri publice pentru populație privind pregătirea în caz de atac armat, ce putem face noi, în lipsa unei astfel de informări la nivel național?

Filmele zilei de astăzi, 20 oct.

11:00 (Astra Film Cinema) – Apocalipsa digitală (r. Dylan Reibling, Canada – 2025) – Cum a ajuns internetul să fie controlat de câteva firme gigant și să fie folosit ca unealtă de manipulare politică? O să reușească grupurile de hacktiviști care luptă să refacă internetul o platformă liberă și deschisă?

(r. Dylan Reibling, Canada – 2025) – Cum a ajuns internetul să fie controlat de câteva firme gigant și să fie folosit ca unealtă de manipulare politică? O să reușească grupurile de hacktiviști care luptă să refacă internetul o platformă liberă și deschisă? 12:00 (CineGold) – Două filme din categoria DocShorts: Berthe a murit, dar e în regulă (r. Sacha Trilles, Elveția – 2024), film în care regizorul își însoțește bunica, bolnavă de Parkinson, în ultimele zile înainte de moartea asistată, transformând despărțirea într-un moment plin de culoare, și Aitana (r. Marina Alberti, Spania – 2023) – un film unde Marina deapănă amintiri despre trecutul familiei cu mama sa, dezvăluind un secol de viață și istoria unei națiuni.

(r. Sacha Trilles, Elveția – 2024), film în care regizorul își însoțește bunica, bolnavă de Parkinson, în ultimele zile înainte de moartea asistată, transformând despărțirea într-un moment plin de culoare, și (r. Marina Alberti, Spania – 2023) – un film unde Marina deapănă amintiri despre trecutul familiei cu mama sa, dezvăluind un secol de viață și istoria unei națiuni. 14:00 (Astra Film Cinema) – Miriam Răducanu – Rigoare și senZ (r. Alexandra Gulea, România – 2024) – Miriam Răducanu, despre cum vorbește sufletul prin dans. Un omagiu adus vieții, pasiunii și moștenirii culturale a unei femei care continuă să inspire și să modeleze spiritul dansului românesc contemporan.

(r. Alexandra Gulea, România – 2024) – Miriam Răducanu, despre cum vorbește sufletul prin dans. Un omagiu adus vieții, pasiunii și moștenirii culturale a unei femei care continuă să inspire și să modeleze spiritul dansului românesc contemporan. 16:00 (Sala Thalia) – Trei filme din categoria DocSchool: Identitate temporară (r. Roni Levin, Israel – 2025), Țărmul meu sigur (Omer Toib, Israel – 2024) și Distanța care ne separă (r. Eduard Nica, Belgia – 2024).

(r. Roni Levin, Israel – 2025), (Omer Toib, Israel – 2024) și (r. Eduard Nica, Belgia – 2024). 16:00 (CineGold) – Planul necunoscut al lui Dumnezeu (r. Moritz Mueller-Preisser, Germania – 2025), despre un tânăr american care face parte din comunitatea religioasă de mormoni și, în același timp, descoperă că e gay. E pus în fața unor alegeri privind cele două orientări.

(r. Moritz Mueller-Preisser, Germania – 2025), despre un tânăr american care face parte din comunitatea religioasă de mormoni și, în același timp, descoperă că e gay. E pus în fața unor alegeri privind cele două orientări. 17:00 (Astra Film Cinema) – #savesorina (r. Marian Voicu, România – 2025) – o manipulare în masă, devenită scandal național prin știri false apărute la TV. Cine a creat această campanie și care au fost consecințele?

(r. Marian Voicu, România – 2025) – o manipulare în masă, devenită scandal național prin știri false apărute la TV. Cine a creat această campanie și care au fost consecințele? 18:00 (CineGold) – Iubirea doare (r. Alexandru Mavrodineanu, România – 2025) – Doi bărbați divorțați încearcă să înțeleagă suferința – între terapie, singurătate și nevoia de a merge mai departe. Cum arată vulnerabilitatea masculină?

(r. Alexandru Mavrodineanu, România – 2025) – Doi bărbați divorțați încearcă să înțeleagă suferința – între terapie, singurătate și nevoia de a merge mai departe. Cum arată vulnerabilitatea masculină? 20:00 (Astra Film Cinema) – Prin munți și văi, cu cântec răsunând (r. Ágnes Maksay, Ungaria – 2025) – Cum arată lumea din perspectiva Ilonei Nyisztor, cântăreața din comunitatea ceangăilor din Moldova?

(r. Ágnes Maksay, Ungaria – 2025) – Cum arată lumea din perspectiva Ilonei Nyisztor, cântăreața din comunitatea ceangăilor din Moldova? 20:30 (Cine Gold) – Dragul meu Théo (r. Alisa Kovalenko, Ucraina – 2025) – un film răvășitor, despre o tânără mamă, înrolată voluntar pe frontul din Ucraina, care înregistrează un jurnal video pentru fiul ei de cinci ani. O mărturie profundă a curajului, a maternității și a sacrificiului.

(r. Alisa Kovalenko, Ucraina – 2025) – un film răvășitor, despre o tânără mamă, înrolată voluntar pe frontul din Ucraina, care înregistrează un jurnal video pentru fiul ei de cinci ani. O mărturie profundă a curajului, a maternității și a sacrificiului. 21:00 (Sala Thalia) – Kabul, între rugăciuni (r. Aboozar Amini, Olanda – 2025) – Un film prin care înțelegem de ce băieții afgani, crescuți în mirajul spiritului taliban, ajung să creadă că scopul suprem al vieții lor e să împlinească voia lui Allah în misiuni ale războiului sfânt, devenind martiri sinucigași cu bombă.

Toate detaliile despre programul Astra Film Festival, aici: https://astrafilm.ro/program/. Bilete: https://astrafilm.ro/tickets/