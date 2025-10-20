România, cea mai ridicată rată din UE a deceselor cauzate de accidente rutiere (Eurostat)

Numărul persoanelor din Uniunea Europeană (UE) decedate în accidente rutiere a scăzut cu 2% în 2024, comparativ cu 2023, însă cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România şi Bulgaria, a anunţat Comisia Europeană, citată de Agerpres.

Anul trecut, 19.940 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere în întreaga UE. Cifra reprezintă o scădere de 2% în comparaţie cu 2023 şi marchează progrese continue, dar lente, în direcţia atingerii obiectivului UE „Viziunea zero” de a reduce la jumătate numărul deceselor şi al vătămărilor grave cauzate de accidente rutiere până în 2030 şi de a se apropia de eliminarea acestora până în 2050.

În medie, au fost 45 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori în UE. În 2024, cea mai ridicată rată a deceselor în urma accidentelor rutiere s-a înregistrat în România (78 de decese la un milion de locuitori) şi Bulgaria (74), iar cea mai scăzută în Suedia (20) şi Danemarca (24).

Datele provizorii pentru primele şase luni ale anului 2025 arată tendinţe mixte între statele membre IE. În timp ce unele ţări, cum ar fi Grecia, Cehia, România şi Slovacia, dau semnale pozitive cu scăderea numărului de decese, altele se confruntă cu noi provocări. Aceşti indicatori timpurii subliniază faptul că siguranţa rutieră necesită o vigilenţă constantă şi un efort susţinut. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape aceste tendinţe şi să sprijine statele membre în abordarea preocupărilor emergente.

„Deşi aceste cifre arată progrese continue, trebuie să ne amintim întotdeauna că în spatele fiecărei statistici se află familii şi comunităţi îndurerate. Faptul că aproape 20.000 de oameni şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere anul trecut este inacceptabil. Comisia Europeană va continua să sprijine toate statele membre pentru ca drumurile să devină mai sigure. Dar acesta este un efort comun: guvernele, industria şi fiecare participant la trafic au un rol de jucat în asigurarea faptului că fiecare călătorie se încheie în condiţii de siguranţă”, a afirmat comisarul pentru transport durabil şi turism, Apostolos Tzitzikostas.