G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING Nicușor Dan: Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat…

Președintele Nicușor Dan și premierul desemnat Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

BREAKING Nicușor Dan: Imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate

Articole20 Oct • 4.168 vizualizări 3 comentarii

Președintele Nicușor Dan afirmă că, imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale pe Legea privind pensiile magistraților, „va fi redactat un nou text legislativ”, prin care „pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani.

Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a afirmat președintele Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Curtea Constituțională a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților, au declarat pentru G4Media surse politice. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, au precizat sursele citate. În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate. Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți. Detalii aici.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicuşor Dan, despre numirile la servicii: Vreau ca discuţia asta să nu fie suprapusă peste alte teme importante de dezbatere în societate / Cred că voi ieşi într-un interval de timp rezonabil cu un diagnostic al sistemului românesc de justiţie

Articole20 Oct • 265 vizualizări
0 comentarii

Nicuşor Dan, despre al doilea mandat de preşedinte: E devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp

Articole20 Oct • 132 vizualizări
0 comentarii

Nicuşor Dan: Binenţeles că o parte din TVA -ul care nu se colectează vine din gospodăriile oamenilor, da asta nu înseamnă că trebuie să interzicem oamenilor să-şi facă gem, sau zacuscă sau vin din struguri. Problema mare este la mare evaziune

Articole20 Oct • 524 vizualizări
1 comentariu

3 comentarii

  1. N. Dan le-a luat apararea magistratilor, spunea ca merita sa ia basculante de bani pentru ca muncesc de cateva ori mai mult decat cei din restul Europei, asa ca sa cante la alta masa, deja e omul „specialilor”.

  2. OK, Nicusor. Bine ca le-ai spus, ca sa stie cum s-o dea la intors. O sa redacteze decizia aia cand n-o sa mai fii tu presedinte.

  3. Cum să corecteze echitabil? Să le lase toate privilegiile și să crească impozitele, așa cum vrea pesedeu?

    Echitabil este ca TOATE pensiile din România să fie pe contributivitate și niciuna să nu depășească salariul.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.