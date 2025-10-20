Investiţie de 5 milioane de euro pentru construcţia primului Centru pentru victimele violenţei domestice, în Cluj-Napoca / Ar trebui să fie construit în 2 ani
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, anunţă, luni, că s-a semnat contractul pentru realizarea primului Centru pentru victimele violenţei domestice, investiţie care se va ridica la 5 milioane de euro, transmite News.ro.
”Astăzi am semnat contractul de proiectare şi execuţie pentru un nou adăpost pentru victimele violenţei domestice din municipiul Cluj-Napoca”, anunţă, luni, într-un mesaj pe Facebook, primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc.
Potrivit acestuia, noul centru va fi alcătuit din două corpuri de clădire:
– Corp administrativ – cuprinde spaţii pentru consiliere socială, medicală şi psihologică, birouri, bucătărie, sală de mese şi zone de activităţi;
– Corp de cazare – 14 apartamente complet utilate, dotate cu grup sanitar, chicinetă şi spaţii de depozitare, precum şi un adăpost ALA, spălătorie şi spaţiu de depozitare la subsol.
Durata de realizare a investiţiei este de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere, iar lucrările vor fi realizate asocierea câştigătoare a licitaţiei formată din Marina Properties Construct SRL, în calitate de lider, Boemial Invest SRL, Artifex Engineering SRL şi Maitec SRL.
”Extindem astfel activitatea Centrului pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie (CPCVF) al Primăriei, funcţional din 2019, unde sunt oferite servicii gratuite de consiliere socială, psihologică şi juridică pentru victimele violenţei domestice. Prin noul proiect oferim sprijin concret pentru persoanele vulnerabile, parte a direcţiei pe care continuăm să o urmăm la Cluj-Napoca: nimeni să nu fie uitat şi nimeni abandonat”, a mai transmis primarul.
Acesta precizează că, în paralel, Primăria Cluj-Napoca, prin D.A.S.M., derulează programe locale şi proiecte cu finanţare europeană dedicate protecţiei persoanelor vulnerabile, sprijinului femeilor aflate în situaţii dificile şi combaterii violenţei domestice.
