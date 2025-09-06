Fifor (PSD): Oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României! / Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi / Scrisoare deschisă către premier

Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis o scrisoare deschisă către premierul Bolojan, semnată de mai mulţi parlamentari de Arad, în care îi solicită să nu oprească finanţarea investiţiei Drum expres Arad–Oradea, el afirmând că acest lucru ar însemna nu doar un regres pentru dezvoltarea judeţelor Arad şi Bihor dar şi un semnal negativ transmis partenerilor strategici. Parlamentarul PSD spune că oprirea construcţiei drumului expres este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României. Aceasta este diferenţa dintre a construi şi a demola, dintre a şti şi a vrea şi a nu înţelege nimic din guvernarea unei ţări, mai spune Fifor şi îl acuză pe Ilie Bolojan că guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi, transmite News.ro.

”Având în vedere situaţia extrem de serioasă creată de oprirea finanţării investiţiei Drumul expres Arad–Oradea, am decis să solicit colegilor parlamentari de Arad să fie de acord să transmitem o scrisoare deschisă premierului României, Ilie Bolojan. Personal, mâine voi ruga fiecare coleg parlamentar de Arad să semneze această scrisoare, pentru ca documentul să poată fi transmis oficial către premier”, spune Fifor pe Facebook.

Liderul PSD Arad cere premierului în scrisoare să nu oprească finanţarea investiţiei în Drumul expres Arad–Oradea.

”Domnule Prim-ministru, în numele comunităţii arădene, vă solicităm să nu opriţi finanţarea investiţiei în Drumul expres Arad–Oradea. Această investiţie nu este doar un proiect local sau regional. Ea face parte din culoarul strategic european Via Carpathia, care conectează Nordul şi Sudul Europei prin coridorul estic. Dincolo de dimensiunea economică, acest drum are o valoare strategică de securitate pentru România, constituind un element esenţial al mobilităţii militare pe flancul estic al NATO”, spun semnatarii în scrisoare.

Potrivit parlamentarilor, ”oprirea sau blocarea proiectului ar însemna nu doar un regres pentru dezvoltarea economică a judeţelor Arad şi Bihor, ci şi un semnal negativ transmis partenerilor noştri strategici”.

”Vestul României are nevoie de infrastructură modernă, care să asigure atât dezvoltarea comunităţilor locale, cât şi integrarea în reţelele europene de transport şi securitate. Înţelegem constrângerile bugetare şi nevoia de echilibru fiscal, dar considerăm că investiţiile strategice nu pot fi sacrificate. Aradul şi întreaga regiune de vest a României merită continuitate în implementarea acestui proiect, iar România are obligaţia să îşi respecte angajamentele asumate în faţa cetăţenilor şi a partenerilor europeni şi euro-atlantici”, transmit parlamentarii de Arad.

Într-o altă postare, Fifor scrie că ”oprirea construcţiei drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României!”.

”Atâta timp cât Sorin Grindeanu a fost ministrul Transporturilor, investiţiile în infrastructura rutieră şi feroviară au atins un nivel neatins vreodată în ultimii 35 de ani. România a reuşit să atragă şi să investească sume record în marile şantiere de infrastructură, accelerând proiecte care zăceau de ani de zile în sertare. Drumul expres Arad–Oradea este o dovadă clară”, arată Fifor. Potrivit lui Fifor, contractul pentru lotul 1 Chişineu-Criş – Salonta (33,7 km) a fost semnat în mai 2024, cu o valoare de 2,32 miliarde lei fără TVA, având termen de finalizare 24 de luni.

”Proiectul trebuia să fie în plină execuţie, pentru ca în 2027 arădenii şi bihorenii să circule pe o şosea modernă. Ce se întâmplă azi? CNAIR a transmis constructorilor că lucrările nu vor începe mai devreme de martie 2027, adică exact în anul în care tronsonul trebuia să fie gata. Motivul invocat: lipsa banilor. Deşi discutăm despre fonduri europene”, explică deputatul PSD.

El mai scrie că ”aceasta este diferenţa dintre a construi şi a demola, dintre a şti şi a vrea şi a nu înţelege nimic din guvernarea unei ţări”.

”Sorin Grindeanu a pornit proiectul, l-a finanţat şi l-a pus pe şine. Ilie Bolojan, premierul care s-a lăudat ani de zile cu acest drum expres chiar în judeţul lui, pune acum frână. Şi nu doar atât: loveşte în interesele bihorenilor şi ale arădenilor, care pierd ani preţioşi de dezvoltare. În loc să susţină investiţiile, Bolojan guvernează cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulţi. Austeritatea oarbă nu aduce nici drumuri, nici locuri de muncă, nici încredere pentru investitori. România are nevoie astăzi de stimulare economică, nu de blocaje”, mai scrie Fifor în postare.

Parlamentarul PSD anunţă că partidul va prezenta în zilele următoare un plan de stimulare a economiei – un plan care să sprijine investiţiile, să protejeze comunităţile locale şi să ducă mai departe proiectele mari de infrastructură.

”Iată de ce, îi chem alături de mine pe toţi parlamentarii arădeni – indiferent de culoarea politică – să cerem premierului Ilie Bolojan să dea barda pe cazma şi să găsească resursele necesare pentru a nu bloca acest uriaş proiect de investiţii, vital pentru vestul României. Aici nu este vorba despre politică, ci despre interesele arădenilor şi ale bihorenilor, care aşteaptă acest drum de ani de zile. Este vorba despre dezvoltare, despre şansa de a atrage noi investiţii, despre o investiţie strategică pe partea de mobilitate militară, despre viitorul unei regiuni întregi. Vestul României are nevoie de dezvoltare, nu de austeritate. Şi, dacă nu ştie, domnul Bolojan de unde să ia bani, ii dau eu o sugestie: programul SAFE al UE. Pentru că expresul Arad – Oradea este mai mult decât o investiţie de infrastructură rutieră. Este parte strategică a proiectelor de mobilitate militară, a Via Carpathia”, explică social-democratul.