G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Organizația Greenpeace, care se opune puternic producției de gaze în Marea Neagră,…

Foto: Greenpeace

Organizația Greenpeace, care se opune puternic producției de gaze în Marea Neagră, în topul bugetelor de reclamă politică pe Facebook. ONG-ul a cheltuit mai mult decât PSD, PNL și AUR în perioada mai – octombrie 

Anchete20 Oct • 621 vizualizări 5 comentarii

ONG-ul de mediu Greenpeace, care se opune puternic producției de gaze în Marea Neagră, este al doilea mare spender pentru reclame politice pe Facebook în perioada 19 mai – 12 octombrie, potrivit unei analize realizate de think-tank-ul Expert Forum.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Categoria ”reclamă politică” pe Facebook include și reclamele pentru campanii sociale și de advocay.

Greenpeace a cheltuit în perioada menționată suma de 87.772 de lei, potrivit Expert Forum. USR e singura entitate cu un buget mai mare de publicitate (cu 176.225), în timp ce PSD, PNL, AUR și UDMR au cheltuit mai puțin decât Greenpeace. Cheltuieli semnificative au avut și alte organizații civice – Declic și Grupul de Investigații Politice.

Greenpeace nu a publicat încă raportul financiar pentru 2024. În raportul din 2023, Greenpeace a arătat că aproape toate veniturile au fost de la organizația mamă (4,3 milioane de lei), în timp ce din donații din România primise 980 de lei.

Organizația de mediu Greenpeace România, filiala locală a ONG-ului global, derulează o campanie publică împotriva proiectului Neptun Deep de producție a gazelor în Marea Neagră.

Proiectul e derulat de OMV Petrom (capital majoritar austriac) și Romgaz (capital de stat) și e în faza de autorizare. Greenpeace România utilizează toate mijloacele activismului: procese în justiție, proteste, lansare de studii și conferințe.

Campania Greenpeace a început în 2023, când cele două companii au și anunțat decizia finală de investiție în proiectul din Marea Neagră. Cele două direcții de atac ale Greenpeace sunt: amenințarea speciilor vulnerabile din Marea Neagră (caii de mare, steluțele de mare și delfinii) și intensificarea efectelor schimbărilor climatice. Statul român, prin instituțiile sale, și cele două companii au respins acuzațiile și criticile.

Proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră are ca scop creșterea producției interne de gaze pe fondul încercării României și UE de a scăpa de dependența de gazele din Rusia, utilizate ca instrument politic de regimul de la Kremlin. Proiectul Neptun Deep a fost întârziat aproape un deceniu din cauza neînțelegerilor dintre companiile implicate și statul român în privința regimului fiscal.

Din cauza amânărilor provocate de regimul PSD condus de Liviu Dragnea, compania americană Exxon Mobil s-a retras din proiect, fiind înlocuită de compania de stat Romgaz.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Protest Greenpeace cu un participant împotriva proiectului gazelor din Marea Neagră. ONG-ul publică cifre alarmiste: susține că proiectul care scapă România de dependența de Rusia va ucide 46.000 de oameni din cauza încălzirii

Anchete15 Ian 2025
8 comentarii

Activiștii Greenpeace au scris cu vopsea galbenă mesaje de protest pe sediul OMV Petrom. ONG-ul are o campanie împotriva extracției gazelor din Marea Neagră, în plină criză energetică provocată de Rusia

Anchete27 Mar 2024
9 comentarii

5 comentarii

  1. Mai are cineva vreun dubiu ca suveranistii, dacopatii, cospirationistii (asa zisa extrema dreapta) si progresistii frenetici (asa zisa extrema stanga) au aceeasi sursa de finantare adica Rusia si posibil China?

    • probabil tot rusia a fost si in spatele manifestatiilor antifracking

    • Da, eu am ceva dubii.

    • Da, eu am ceva dubii.

    • @Rationalul – In ce priveste dacopatii suveranisto-conspirationisti, este fara dubiu, in ce priveste progresistii extremisti, nu’s ce sa zic, teoretic, greenpeace este declarata indezirabila in rusia, de ceva vreme. Dar io zic ca mai mult decat sa puna cateva betisoare in roate, nu prea are greenpeace parghii, altfel partidele ecologice din Europa si din lumea ar avea ceva mai multa pondere. Din cate stiu ecologistii se cam zbat la limita de jos cam peste tot.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.