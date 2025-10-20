Organizația Greenpeace, care se opune puternic producției de gaze în Marea Neagră, în topul bugetelor de reclamă politică pe Facebook. ONG-ul a cheltuit mai mult decât PSD, PNL și AUR în perioada mai – octombrie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

ONG-ul de mediu Greenpeace, care se opune puternic producției de gaze în Marea Neagră, este al doilea mare spender pentru reclame politice pe Facebook în perioada 19 mai – 12 octombrie, potrivit unei analize realizate de think-tank-ul Expert Forum.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Categoria ”reclamă politică” pe Facebook include și reclamele pentru campanii sociale și de advocay.

Greenpeace a cheltuit în perioada menționată suma de 87.772 de lei, potrivit Expert Forum. USR e singura entitate cu un buget mai mare de publicitate (cu 176.225), în timp ce PSD, PNL, AUR și UDMR au cheltuit mai puțin decât Greenpeace. Cheltuieli semnificative au avut și alte organizații civice – Declic și Grupul de Investigații Politice.

Greenpeace nu a publicat încă raportul financiar pentru 2024. În raportul din 2023, Greenpeace a arătat că aproape toate veniturile au fost de la organizația mamă (4,3 milioane de lei), în timp ce din donații din România primise 980 de lei.

Organizația de mediu Greenpeace România, filiala locală a ONG-ului global, derulează o campanie publică împotriva proiectului Neptun Deep de producție a gazelor în Marea Neagră.

Proiectul e derulat de OMV Petrom (capital majoritar austriac) și Romgaz (capital de stat) și e în faza de autorizare. Greenpeace România utilizează toate mijloacele activismului: procese în justiție, proteste, lansare de studii și conferințe.

Campania Greenpeace a început în 2023, când cele două companii au și anunțat decizia finală de investiție în proiectul din Marea Neagră. Cele două direcții de atac ale Greenpeace sunt: amenințarea speciilor vulnerabile din Marea Neagră (caii de mare, steluțele de mare și delfinii) și intensificarea efectelor schimbărilor climatice. Statul român, prin instituțiile sale, și cele două companii au respins acuzațiile și criticile.

Proiectul de exploatare a gazelor din Marea Neagră are ca scop creșterea producției interne de gaze pe fondul încercării României și UE de a scăpa de dependența de gazele din Rusia, utilizate ca instrument politic de regimul de la Kremlin. Proiectul Neptun Deep a fost întârziat aproape un deceniu din cauza neînțelegerilor dintre companiile implicate și statul român în privința regimului fiscal.

Din cauza amânărilor provocate de regimul PSD condus de Liviu Dragnea, compania americană Exxon Mobil s-a retras din proiect, fiind înlocuită de compania de stat Romgaz.