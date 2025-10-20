Institutul Aspen fondat de Mircea Geoană organizează în această săptămână un forum la care sunt anunțați premierul Ilie Bolojan și miniștrii Ionuț Moșteanu și Dragoș Pîslaru

Institutul Aspen, fondat și condus de Mircea Geoană, organizează în această săptămână un forum la care sunt anunțați premierul Ilie Bolojan și miniștrii Ionuț Moșteanu și Dragoș Pîslaru.

Forumul care va avea loc la București, în perioada 22-24 octombrie, are ca temă „Dezintegrarea ordinii mondiale: supraviețuirea celui mai adaptat”. Organizatori sunt Institutul Aspen România, German Marshall Fund și Institutul Aspen România – Biroul Chișinău.

Potrivit programului evenimentului, premierul Ilie Bolojan ar urma să susțină un discurs, însă participarea urmează să fie confirmată.

Vor mai susține discursuri și ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Printre participanții anunțați la eveniment se mai numără consilierul prezidențial Radu Burnete, ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery, fostul ministru al Afacerilor Externe din Bulgaria Nadezhda Neynsky.

Mircea geoană a fost secretar general adjunct al NATO, iar la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, anulate ulterior, a candidat ca independent.