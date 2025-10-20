G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Institutul Aspen fondat de Mircea Geoană organizează în această săptămână un forum…

Mircea Geoana
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Institutul Aspen fondat de Mircea Geoană organizează în această săptămână un forum la care sunt anunțați premierul Ilie Bolojan și miniștrii Ionuț Moșteanu și Dragoș Pîslaru

Articole20 Oct • 535 vizualizări 0 comentarii

Institutul Aspen, fondat și condus de Mircea Geoană, organizează în această săptămână un forum la care sunt anunțați premierul Ilie Bolojan și miniștrii Ionuț Moșteanu și Dragoș Pîslaru.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Forumul care va avea loc la București, în perioada 22-24 octombrie, are ca temă „Dezintegrarea ordinii mondiale: supraviețuirea celui mai adaptat”. Organizatori sunt Institutul Aspen România, German Marshall Fund și Institutul Aspen România – Biroul Chișinău.

Potrivit programului evenimentului, premierul Ilie Bolojan ar urma să susțină un discurs, însă participarea urmează să fie confirmată.

Vor mai susține discursuri și ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Printre participanții anunțați la eveniment se mai numără consilierul prezidențial Radu Burnete, ambasadorul Franței la București, Nicolas Warnery, fostul ministru al Afacerilor Externe din Bulgaria Nadezhda Neynsky.

Mircea geoană a fost secretar general adjunct al NATO, iar la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, anulate ulterior, a candidat ca independent.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Mircea Geoană, despre Călin Georgescu, care i-a fost consilier la MAE: Este interesantă metamorfoza acestui om. Când l-am întâlnit, profund pro-occidental, pro-NATO şi UE. Ce s-a întâmplat cu el în aceşti 20 de ani este şi pentru mine un mister

Articole26 Noi 2024
4 comentarii

Fostul ministru USR Vlad Voiculescu anunţă că îl dă în judecată pe Mircea Geoană pentru calomnie: Repetă minciunile cu “miliardul de euro din vaccinuri”, am crezut că omul ăsta şi-a învăţat lecţiile în anii din urmă

Articole19 Noi 2024
5 comentarii

Duel Mircea Geoană – Elena Lasconi, la dezbaterea Digi24 / Geoană: Zece ani înainte cu domnul Băsescu, cel care este modelul dumneavoastră de preşedinte, cum a fost? A fost bine?/ Lasconi: Domnul Băsescu vă bate şi când nu participă

Articole18 Noi 2024
13 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.