VIDEO UPDATE În ce condiții stau sportivii de performanță ai României în cantonamente sau la meciurile din Constanța / Imagini cu WC-uri turcești, rugină, saltele și lenjerie murdare din hotelurile Sport și Flămânda / Au fost închise de Protecția Consumatorilor

Două hoteluri aflate în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța au fost închise temporar de Protecția Consumatorilor, în urma verificărilor, transmite Info Sud-Est. În hotelurile respective, Sport și cel din complexul sportiv Flămânda, sunt cazați sportivii de performanță ai României, atunci când vin în cantonamente sau la meciuri.

Inspectorii OPC Constanța au găsit, printre altele, WC-uri turcești ruginite, saltele și perne pătate și neigenizate corespunzător, mobilier vechi, robineți deteriorați și calorifere ruginite, perdele rupte, praf.

În bucătărie au fost găsite insecte vii, în zona de depozitare de la subsol, frigidere ruginite și ustensile de bucătărie neconforme, care erau degradate și greu de igienizat.

În urmă cu mai puțin de 2 săptămâni, Protecția Consumatorilor din Constanța a închis temporar restaurantul Sport, aflat în administrarea DJST Constanța și a dat o amendă de 5.000 de lei.

Atunci, inspectorii au găsit, printre altele, insecte moarte în frigider, carne fără termen de valabilitate și mobilier stricat. Citește mai multe aici. Ulterior, DJST Constanța a transmis că a remediat problemele găsite de inspectorii OPC Constanța.

