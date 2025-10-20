G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO UPDATE În ce condiții stau sportivii de performanță ai României în…

hotel sport flamanda protectia consumatorilor
sursa foto: Captură video ANPC

VIDEO UPDATE În ce condiții stau sportivii de performanță ai României în cantonamente sau la meciurile din Constanța / Imagini cu WC-uri turcești, rugină, saltele și lenjerie murdare din hotelurile Sport și Flămânda / Au fost închise de Protecția Consumatorilor

Articole, Constanța20 Oct • 971 vizualizări 0 comentarii

Două hoteluri aflate în administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța au fost închise temporar de Protecția Consumatorilor, în urma verificărilor, transmite Info Sud-Est. În hotelurile respective, Sport și cel din complexul sportiv Flămânda, sunt cazați sportivii de performanță ai României, atunci când vin în cantonamente sau la meciuri.

Inspectorii OPC Constanța au găsit, printre altele, WC-uri turcești ruginite, saltele și perne pătate și neigenizate corespunzător, mobilier vechi, robineți deteriorați și calorifere ruginite, perdele rupte, praf.

În bucătărie au fost găsite insecte vii, în zona de depozitare de la subsol, frigidere ruginite și ustensile de bucătărie neconforme, care erau degradate și greu de igienizat.

În urmă cu mai puțin de 2 săptămâni, Protecția Consumatorilor din Constanța a închis temporar restaurantul Sport, aflat în administrarea DJST Constanța și a dat o amendă de 5.000 de lei.

Atunci, inspectorii au găsit, printre altele, insecte moarte în frigider, carne fără termen de valabilitate și mobilier stricat. Citește mai multe aici. Ulterior, DJST Constanța a transmis că a remediat problemele găsite de inspectorii OPC Constanța.

Citește integral pe Info Sud-Est. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Filmul de groază „Black Phone 2” a dominat box-office-ul nord-american

Articole20 Oct • 1.002 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Marșuri în Bucureşti şi în marile oraşe sub lozinca „Împreună pentru siguranţa femeilor” / 3.000 de persoane au cerut autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate / 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului

Articole19 Oct • 356 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Agent de securitate din București reținut pentru purtare abuzivă / Ar fi pălmuit un suspect de furt după ce l-a interceptat în afara unui magazin din Capitală

Articole19 Oct • 839 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.