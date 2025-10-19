G4Media.ro
VIDEO Marșuri în Bucureşti şi în marile oraşe sub lozinca „Împreună pentru…

Sursa foto: Dana Ciubotă

VIDEO Marșuri în Bucureşti şi în marile oraşe sub lozinca „Împreună pentru siguranţa femeilor” / 3.000 de persoane au cerut autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate / 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului

Articole19 Oct • 273 vizualizări 0 comentarii

Aproximativ 3.000 de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest sfârşit de săptămână, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului mare de femei victime ale violenţei, dar şi asupra faptului că, în România peste 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului, transmite News.ro.

marșuri protejare femei
Sursa foto: Dana Ciubotă

Femei şi bărbaţi au ieşit în stradă, în Bucureşti şi în alte mari oraşe pentru a atrage atenţia asupra numărului mare de femei care sunt victime ale violenţei. Participanţii au adus cu ei pancarte cu mesaje prin care cer acţiuni ferme pentru apărarea victimelor violenţei subliniind că victimele „se susţin, nu se acuză”.

Aceştia reclamă faptul că 46 de femei au fost ucise de la începutul anului şi susţin că multe dintre aceste crime ar fi putut fi prevenite.

marșuri protejare femei
Sursa foto: Dana Ciubotă

„Vreau să mă simt în siguranţă printre toţi oamenii”, scris pe o pancartă una dintre femeile care participă la marşul pentru siguranţa femeilor. Alte pancarte mai conțin mesaje precum: „Sunt liberă, nu indecentă. Port ce vreau.” și „Câte mai trebue să moară pentru a fi luate în serios? 46 femicide.”

marșuri protejare femei
Sursa foto: Dana Ciubotă

Participanţii solicită autorităţilor aplicarea acelor prevederi din legislaţie care sunt bune şi care există şi, pe de altă parte, cer modificarea legislaţiei, propunând identificarea „în mod corect” a riscului în care femeile care sunt victime ale violenţei se află, prin cercetarea de către organele de anchetă a istoricului agresorului.

„Cerem Parlamentului să modifice legea pentru a preveni femicidele şi violenţele care le preced, astfel încât în toate cazurile de violenţă împotriva femeilor şi fetelor să fie evaluat şi identificat la timp riscul de către poliţişti, procurori, judecători, să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecţie, iar agresorii să răspundă pentru faptele lor”, a transmis centrul Filia, unul dintre iniţiatorii evenimentelor pentru susţinerea femeilor.

Sursa foto: Dana Ciubotă

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

