VIDEO Marșuri în Bucureşti şi în marile oraşe sub lozinca „Împreună pentru siguranţa femeilor” / 3.000 de persoane au cerut autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate / 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului

Aproximativ 3.000 de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest sfârşit de săptămână, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului mare de femei victime ale violenţei, dar şi asupra faptului că, în România peste 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului, transmite News.ro.

Femei şi bărbaţi au ieşit în stradă, în Bucureşti şi în alte mari oraşe pentru a atrage atenţia asupra numărului mare de femei care sunt victime ale violenţei. Participanţii au adus cu ei pancarte cu mesaje prin care cer acţiuni ferme pentru apărarea victimelor violenţei subliniind că victimele „se susţin, nu se acuză”.

Aceştia reclamă faptul că 46 de femei au fost ucise de la începutul anului şi susţin că multe dintre aceste crime ar fi putut fi prevenite.

„Vreau să mă simt în siguranţă printre toţi oamenii”, scris pe o pancartă una dintre femeile care participă la marşul pentru siguranţa femeilor. Alte pancarte mai conțin mesaje precum: „Sunt liberă, nu indecentă. Port ce vreau.” și „Câte mai trebue să moară pentru a fi luate în serios? 46 femicide.”

Participanţii solicită autorităţilor aplicarea acelor prevederi din legislaţie care sunt bune şi care există şi, pe de altă parte, cer modificarea legislaţiei, propunând identificarea „în mod corect” a riscului în care femeile care sunt victime ale violenţei se află, prin cercetarea de către organele de anchetă a istoricului agresorului.

„Cerem Parlamentului să modifice legea pentru a preveni femicidele şi violenţele care le preced, astfel încât în toate cazurile de violenţă împotriva femeilor şi fetelor să fie evaluat şi identificat la timp riscul de către poliţişti, procurori, judecători, să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecţie, iar agresorii să răspundă pentru faptele lor”, a transmis centrul Filia, unul dintre iniţiatorii evenimentelor pentru susţinerea femeilor.