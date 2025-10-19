G4Media.ro
VIDEO Agent de securitate din București reținut pentru purtare abuzivă / Ar fi pălmuit un suspect de furt după ce l-a interceptat în afara unui magazin din Capitală

19 Oct

Un bărbat de 31 de ani, angajat ca agent de securitate, a fost reținut sâmbătă, 18 octombrie, de polițiștii din București sub suspiciunea de purtare abuzivă. Este acuzat că ar fi lovit un bărbat care ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare și împreună cu o femeie ar fi vrut să sustragă bunurile.

Pe 18 octombrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 22 Poliție au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a unui bărbat în vârstă de 31 de ani, angajat în calitate de agent de securitate, sub acuzația săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în cursul aceleiași zile, agentul de securitate ar fi agresat fizic un bărbat, în vârstă de 31 de ani, lovindu-l cu palma în zona feței, fără să fi fost provocat, în contextul unui incident de furt petrecut într-un magazin din Sectorul 6”, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

După ce au fost opriți de agentul de securitate, bărbatul a fost băgat într-o încăpere și acolo ar fi fost lovit de trei ori cu palma peste față, potrivit surselor G4Media.

Bărbatul și femeia ar fi vrut sa sustragă bunurile din magazinul HalfPrice.

„În urma verificărilor s-a stabilit că persoana agresată, împreună cu o femeie în vârstă de 30 de ani, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare (o geacă și o pereche de blugi), ulterior femeia părăsind incinta magazinului purtând geaca, fără achitarea contravalorii bunurilor. Prejudiciul cauzat a fost estimat la aproximativ 800 de lei”, detaliază anchetatorii.

După ce ar fi ieșit din magazin, cele două persoane ar fi fost interceptate de agentul de securitate, iar bărbatul ar fi fost condus într-un spațiu închis, unde ar fi fost agresat fizic.

Toate persoanele implicate au fost conduse la sediul secției de poliție pentru clarificarea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

În urma administrării probatoriului a fost începută urmărirea penală față de cele două persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar față de agentul de securitate a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.


- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

1 comentariu

  1. Măcar a bătut hoțul, nu un cetățean onest, are circumstanțe atenuante, deși în România sunt agravante întrucât elita este o mafie condusă de la Moscova!

