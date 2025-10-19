Avarie majoră la o conductă de gaze în Voluntari, cauzată de un incendiu la două autoturisme implicate într-un accident / Distribuitor: Alimentarea cu gaze naturale, sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori, ar urma să fie reluată luni dimineaţă

Alimentarea cu gaz a fost sistată duminică pentru aproximativ 14.000 de consumatori din Voluntari, în urma incendiului la două autoturisme implicate într-un accident, care a dus la avarierea unei conducte de gaze, reluarea alimentării cu gaze fiind estimată pentru luni dimineaţă. Distribuitorul de gaze recomandă populaţiei că nu încerce repornirea instalaţiilor pe cont propriu şi să nu utilizeze flacără deschisă sau aparate electrice în zona în care se simte miros de gaze, transmite News.ro.

”În cursul acestei dimineţi, în jurul orelor 11:00, un accident rutier produs între două autoturisme pe Bulevardul Pipera a generat un incendiu, în urma căruia cele două vehicule au luat foc. Flăcările au afectat obiective ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Voluntari. Echipele de intervenţie Neogas Grid S.A. au acţionat prompt, luând primele măsuri de siguranţă şi procedând la închiderea gazelor dintr-o vană situată în apropierea staţiei de reglare-măsurare presiune (SRMP) Pipera, pentru a preveni orice risc suplimentar. În urma avariei, alimentarea cu gaze naturale a fost sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori din zona Voluntari. Echipele de intervenţie lucrează continuu la remedierea defecţiunii, astfel estimăm că reluarea alimentării cu gaze naturale se va putea face în condiţii de deplină siguranţă în cursul dimineţii de mâine, 20 octombrie 2025, începând cu orele 09:00„, anunţă duminică distribuitorul de gaze.

Neogas Grid S.A. precizează că a informat operatorul de transport Transgaz şi toate autorităţile abilitate despre incident şi colaborează cu acestea pentru gestionarea eficientă a situaţiei.

Recomandări pentru siguranţa consumatorilor

Pe durata lucrărilor şi până la reluarea alimentării cu gaze naturale, compania roagă consumatorii să nu încerce repornirea instalaţiilor de utilizare pe cont propriu şi să nu intervină în niciun mod asupra reţelei sau echipamentelor de gaze naturale.

De asemenea, nu se vor utiliza flăcări deschise, aparate electrice, comutatoare sau alte surse de scântei în zone unde se simte miros de gaze naturale.

”În cazul în care se simte miros de gaze naturale sau se constată lipsa presiunii de livrare, este important să fie apelat de urgenţă Dispeceratul Neogas Grid S.A., gratuit, la TelVerde 0800.080.003, disponibil 24/7. Pentru siguranţa utilizatorilor, punerea în funcţiune a instalaţiilor se va face doar în prezenţa consumatorilor, fiind necesară semnătura de confirmare. În cazul în care utilizatorii nu se află la adresa de consum în momentul reluării alimentării, aceştia sunt rugaţi să contacteze Dispeceratul Neogas Grid S.A. Pentru informaţii suplimentare, consumatorii pot accesa www.neogas.ro sau contacta Call Center, Luni – Vineri, între 9:00 şi 17:30, la Telefon: 031.690.46.85”, informează compania.

Totodată, asigură toţi consumatorii afectaţi că reluarea alimentării cu gaze naturale se va face în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea tuturor normelor de siguranţă.