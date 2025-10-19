Armata americană a atacat încă o ambarcaţiune suspectată că transporta droguri în Marea Caraibilor / Trei persoane au fost ucise

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat duminică un nou atac efectuat de armata americană în Marea Caraibilor asupra unei nave suspectate de trafic cu droguri, ucigând trei persoane, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Potrivit serviciilor noastre de informaţii, această navă era implicată în traficul ilegal de stupefiante”, a scris Hegseth pe reţeaua de socializare X, adăugând că operaţiunea a fost efectuată vineri în apele internaţionale şi că cele trei persoane aflate la bord, care conform Washingtonului erau afiliate unei organizaţii columbiene, au fost ucise.

Washingtonul a desfăşurat mijloace militare semnificative în Caraibe şi a efectuat mai multe atacuri de acest fel de la începutul lunii septembrie, acţiuni soldate cu peste 20 de morţi.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică mai devreme sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia, acuzându-l pe preşedintele columbian Gustavo Petro că nu combate producţia şi traficul de droguri şi că este el însuşi un „baron al drogurilor”.