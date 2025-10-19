G4Media.ro
Fostul premier Ludovic Orban, despre salariile mari ale angajaţilor din instituţiile de…

Ludovic Orban, presedinte Forta Dreptei
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Fostul premier Ludovic Orban, despre salariile mari ale angajaţilor din instituţiile de reglementare: Nu poţi să-i plăteşti foarte prost, dar nici să permiţi excese / Se poate discuta mult de modul în care s-au împins lucrurile dincolo de o limită acceptabilă

Fostul premier Ludovic Orban, care deţine funcţia de consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, admite că angajaţii din instituţiile de reglementare ale statului român trebuie plătiţi bine, însă susţine că „în unele zone” nivelul salariilor angajaţilor acestor structuri a fost împins „dincolo de o limită acceptabilă”, transmite News.ro.

Ludovic Orban a afirmat, duminică seară, la B1 TV, că multe partide „şi-au plantat clientela politică” în structuri publice, el subliniind însă că există instituţii, cum este, de exemplu, autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), unde şi răspunderea este mare. Orban susţine, că deciziile privind salariile mari ale angajaţilor acestor structuri „au fost luate de multe ori la limita legii şi aceste lucruri trebuie corectate”.

„Oamenii trebuie plătiţi, sigur, nu înseamnă să îi plăteşti prost, pentru că după aia, e totuşi, ca să zic aşa, comitetul de reglementare al ANRE are o răspundere mare, ia decizii care vizează un domeniu important şi poartă răspunderea pentru deciziile pe care le ia. Nu poţi să-i plăteşti foarte prost, dar nici să permiţi astfel de excese, cum sunt în unele zone. Se poate discuta foarte mult de modul în care foarte mult s-au împins lucrurile dincolo de o limită acceptabilă”, adaugă Ludovic Orban.

