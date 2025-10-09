Ludovic Orban, despre prima discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan: A fost despre situaţia politică actuală, care e extrem de complicată. Este o coaliţie formată din partide politice care au un istoric de confruntare
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat, joi, că prima discuţie pe care a avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan a fost despre situaţia politică actuală, care e extrem de complicată, el precizând că este o coaliţie formată din partide politice care au un istoric de confruntare şi, în plus, care au fie conduceri interimare, cum e cazul PSD, fie au avut schimbări de conducere, cum e cazul PNL şi USR, transmite News.ro.
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a fost întrebat în emisiunea Piaţa Victoriei de la Europa FM despre primul sfat pe care I l-a dat preşedintelui Nicuşor Dan, din poziţia nou numită.
”Prima discuţie am avut-o despre situaţia politică actuală, care e o situaţie extrem de complicată”, a spus Orban, precizând că ”este o coaliţie de guvernare care este formată din partide politice care au un istoric de confruntare, foarte multe bătălii duse de-a lungul timpului.
”Sunt patru formaţiuni politice care au de asemenea o diversitate ideologică şi de asemenea au publicuri diferite, care într-un fel au aşteptări diferite. De asemenea sunt nişte partide politice care au fie conduceri interimare, cum e cazul PSD, fie au avut schimbări de conducere, cum e cazul PNL şi USR”, a precizat Orban.
