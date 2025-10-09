Mesaje dure pe Arena Națională la amicalul România – Moldova: „«Republica Moldova», o butaforie comunistă / Azi doar un pion în mâna globalistă / Singura șansă era calea unionistă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Suporterii României prezenți la meciul amical dintre selecționata lui Mircea Lucescu și Republica Moldova au transmis o multitudine de mesaje scrise, dintre care unele tăioase la adresa ultimelor evenimente politice din țara vecină de peste Prut, dar și la adresa Federației Române de Fotbal, potrivit gsp.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Este prima partidă dintre cele două naționale recunoscută oficial de UEFA, iar acest aspect a adus o atenție mai sporită a autorităților asupra bannerelor, steagurilor și altor simboluri care ar putea apărea pe stadion. Totuși, jandarmii nu au reușit să filtreze tot, iar unele mesaje dure au intrat în prim-plan.

În minutul 5, ultrașii au afișat un atac asupra Federației Române de Fotbal: „Rămâi parte din al nostru ADN mereu / Dar azi nerozii te numesc prietenul meu”. Este o aluzie la felul în care au promovat cei din Federație meciul, drept unul al „prieteniei”.

Un alt mesaj dur scris a fost următorul: „«Republica Moldova», o butaforie comunistă / Azi doar un pion în mâna globalistă / Singura șansă era calea unionistă”. Acest text poate reprezenta poziția ultrașilor naționaliști români față de ultimele evenimente politice din Moldova, unde au avut loc alegeri parlamentare pe 28 septembrie.

Alte mesaje ale suporterilor care au fost vizibile înaintea și după startul partidei:

„România Mare-n vechile hotare”, „Chișinău și București, două inimi românești”, „Doar o țară am și pe-asta o iubesc, Basarabia pământ românesc”

„Frații în veci for fi frați” – vers din cântecul militar „Treceți batalioane române, Carpați”, mesaj întins pe o pânză uriașă în peluză

La aceste mesaje s-a adăugat și scandarea „Același sânge, aceeași țară / Români am fost cu toți odinioară”.

Per total, a fost o atmosferă liniștită pe Arena Națională, unde fanii nu s-au înghesuit în această seară – sunt undeva la 11.000 de spectatori.

Citește articolul integral pe gsp.ro.