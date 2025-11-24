Home » Articole » Armata israeliană anunţă demiterea mai multor generali în legătură cu atacurile din 7 octombrie 2023, soldate cu 1.200 de morți și sute de persoane răpite

24 nov. 2025
Armata israeliană anunţă demiterea mai multor generali în legătură cu atacurile din 7 octombrie 2023, soldate cu 1.200 de morți și sute de persoane răpite
Sursa foto: Jaafar ASHTIYEH / AFP
Armata israeliană a anunţat demiterea mai multor generali aflaţi în funcţii cheie pe 7 octombrie 2023, pentru eşecul lor de a preveni atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas din acea zi, devenită cea mai sângeroasă din istoria Israelului, relatează luni agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Generalul Aharon Haliva, la acea vreme şeful serviciilor de informaţii militare israeliene, generalul-maior Oded Basyuk, şeful Direcţiei de Operaţiuni, şi generalul-maior Yaron Finkelman, care preluase recent comanda Districtului Militar Sudic al forţelor de apărare ale Israelului, vor fi retraşi din „corpul de rezervă şi nu vor mai face parte din armată”, potrivit unui comunicat al armatei publicat duminică seara.

Generalul Haliva a fost primul oficial militar care a demisionat, în 2024, invocând responsabilitatea sa pentru tragedia din 7 octombrie.

Generalul Finkelman a demisionat şi el, invocând aceleaşi motive. Generalul Basyuk s-a retras din funcţie după războiul de 12 zile lansat de Israel împotriva Iranului.

Potrivit comunicatului armatei, cei trei au fiecare o responsabilitate personală pentru eşecul instituţiei militare de a preveni şi respinge atacul lansat de mişcarea islamistă Hamas asupra sudului Israelului, pe 7 octombrie 2023.

Aceste măsuri, ordonate de generalul-locotenent Eyal Zamir, şeful Statului Major, au loc în urma publicării la începutul acestei luni a unui raport întocmit de un comitet de experţi însărcinat de generalul Zamir, care marchează sfârşitul investigaţiilor armatei privind deficienţele care au condus la tragedia din 7 octombrie 2023.

Raportul a concluzionat că au existat „deficienţe sistemice şi organizaţionale de lungă durată” în cadrul aparatului militar. El a identificat mai întâi un „eşec conceptual” referitor la „decalajul dintre realitatea strategică şi operaţională, şi percepţia (în cadrul aparatului militar) a realităţii privind Fâşia Gaza şi Hamas”.

Raportul menţionează, de asemenea, un „eşec al serviciilor de informaţii militare” în ceea ce priveşte „incapacitatea sa de a trage un semnal de alarmă”, chiar dacă armata deţinea informaţii „excepţionale şi de înaltă calitate”.

Deplângând „deficienţele în procesele de luare a deciziilor şi de desfăşurare a forţelor în noaptea de 7 octombrie 2023”, comisia a subliniat eşecurile la nivelul Statului Major General, al Direcţiei de Operaţiuni, al Direcţiei de Informaţii Militare, Comandamentului Militar Sudic, precum şi al forţelor aeriene şi Marinei.

În plus faţă de cei trei generali demişi, armata a anunţat sancţiuni disciplinare împotriva generalului forţelor aeriene, Tomer Bar, şi a vice-amiralului David Saar Salma, aflaţi la conducerea forţelor aeriene şi, respectiv, a Marinei. Alţi patru generali şi patru ofiţeri de rang înalt sunt, de asemenea, vizaţi de măsuri disciplinare.

