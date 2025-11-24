Home » Sportz » Matematica simplă a titlului din F1: Cum poate Lando Norris să devină campion mondial în acest weekend

Mulți dintre fanii Formulei 1 se bucură de finalul electrizant de sezon, calculele pentru titlul mondial schimbându-se drastic după dubla descalificarea din tabăra McLaren din Las Vegas. Cu toate că echipa simte o presiune uriașă, Lando Norris poate deveni campion mondial din acest weekend, din Qatar.

Norris trebuie să câștige cu două puncte mai mult decât Piastri și Verstappen pentru a deveni campion în F1

Sky Sports F1 comentează pe larg ultimele modificări importante din Formula 1, iar concluzia acestora este aceea că Norris nu ar trebui să scoată din calcul faptul că în acest weekend poate deveni campion mondial.

Calculele nu sunt deloc complicate: Norris poate deveni campion mondial dacă va obține în Qatar cu două puncte mai mult decât coechipierul Oscar Piasti și decât Max Verstappen.

Reamintim că în acest moment Norris are 24 de puncte avans față de Piastri și Verstappen.

Weekendul de cursă din Qatar are și o cursă de tip Sprint, iar aceste puncte devin foarte importante în economia luptei pentru titlul mondial.

Strategia este clară în ceea-l privește pe Lando: un rezultat bun în primii șase în cursa Sprint și o victorie în cursa principală ar putea transforma scenariul în realitate: britanicul să devină campion mondial.

În același timp, orice variantă modestă de weekend pentru Lando aruncă în aer și mai mult lupta pentru locul 1.

McLaren își păstrează tactica și spune în continuare că nu va favoriza niciunul dintre piloți, deși este clar în acest moment că Norris are șanse mult mai mari decât Piastri să se impună și că britanicul ar trebui cumva ajutat de către echipa din Woking.

Formația „papaya” analizează atent uzura blocurilor de derapaj din Las Vegas și vrea în primul rând să evite o problemă similară în Qatar sau Abu Dhabi. Ar fi un dezastru pentru McLaren repetarea unui asemenea incident nedorit.

Se pot obține maximum 58 de puncte în ultimele două etape, iar matematica spune că oricare dintre cei trei piloți poate fi campion mondial pe 7 decembrie.

„Întotdeauna încercăm să maximizăm tot ce avem”, a declarat Verstappen înainte de excluderile McLaren.

„Las Vegas a fost prima etapă, iar în weekendurile următoare vom încerca din nou să câștigăm cursa. La finalul cursei de la Abu Dhabi, vom vedea unde ajungem”, a completat campionul mondial en-titre.

Finalul de sezon din F1 se anunță un adevărat thriller: matematica joacă un rol principal, presiunea este una extremă (în special pe Lando Norris), iar strategia echipelor poate face diferența dintre victorie și eșec.

Max Verstappen, cel care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren) 390 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 366
  3. Max Verstappen (RedBull) 366
  4. George Russell (Mercedes) 294
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 226
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 152
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 137
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
  10. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
  11. Carlos Sainz (Williams) 48
  12. Oliver Bearman (Haas) 41
  13. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) 36
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

  1. McLaren 756 puncte / campioană
  2. Mercedes 431
  3. RedBull 391
  4. Ferrari 378
  5. Williams 121
  6. Racing Bulls 90
  7. Haas 73
  8. Aston Martin 72
  9. Kick Sauber 68
  10. Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

