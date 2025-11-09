Lando Norris câştigă Marele Premiu al Braziliei după o cursă dominată la Interlagos

Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat, duminică, pe circuitul Interlagos din Sao Paulo, transmite News.ro.

Este a şaptea victorie a sezonului şi a unsprezecea din carieră pentru Norris.

Liderul campionatului mondial a fost urmat de italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Plecat de la boxe, olandezul Max Verstappen (Red Bull) a reuşit să ocupe locul 3.

Locul patru a fost ocupat de britanicul George Russell (Mercese), în timp ce australianul Oscar Piastri (McLaren) s-a clasat pe locul 5.

Pe 6 s-a clasat Oliver Bearman (Haas), pe 7 Liam Lawson (Racing Bulls), pe 8 Isack Hadjar (Racing Bulls), pe 9 Nico Hulkenberg (Sauber), iar pe 10 – Pierre Gasly (Alpine)

Astfel, Norris îşi consolidează poziţia de lider în campionatul mondial şi face un pas înainte către titlu. Cu trei curse înainte de finalul sezonului, cei doi piloţi (n.r. Norris și Piastri) sunt separaţi de 24 de puncte.