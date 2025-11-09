G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Traian Băsescu critică blocajul din coaliţie privind reforma administraţiei: „Reducerea de personal…

Ilie Bolojan conferinta de presa reforma administratiei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Traian Băsescu critică blocajul din coaliţie privind reforma administraţiei: „Reducerea de personal nu e reformă. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală”

Articole9 Noi • 634 vizualizări 0 comentarii

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, duminică, despre reforma administraţiei, blocată în coaliţie, că nu-i nicio reformă a administraţiei reducerea de personal, ci este doar o optimizare de cheltuieli, el precizând că reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea, care se poate face fără modificarea Constituţiei. E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală, a mai spus el, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Nu-i nicio reformă a administraţiei, reducerea de personal. Asta e o optimizare de cheltuieli. Reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea, şi regionalizare se poate face fără nicio modificare constituţională. Este suficient ca acea regiune formată din 4, 5, 6 judeţe să-i spui judeţ. Pentru că asta e unitatea administrativă din Constituţie judeţ. De asemenea, nu poţi să laşi la nesfârşit comunităţi care nu se pot autosustine. Trebuie comasate, în aşa fel încât să aibă venituri să plătească salariul primarului, salariul viceprimarului, salariul consilierilor, salariul contabilului a personalului primăriei. Deci asta ar însemna reformă. Restul e o poveste, reducere de personal”, a declarat Traian Băsescu, la TVR INFO. 

El s-a referit şi la ”aşa-zisă reformă a aparatului central, reducem cei 10%”. ”În primul rând nu vor reduce. Mă întreb cum reducem 15% sau 10% în administraţia locală, în condiţiile în care o primărie a descentralizat serviciile sau a creat companii care unele s-au şi privatizat şi sunt în contract cu primăria, iar altele au ţinut serviciile în interiorul primăriei. Deci, una are 1000 de salariaţi pentru că are serviciile în interior, alta are 120 de salariaţi, pentru că a externalizat serviciile. Cum reduci 10% în condiţiile astea?”, a precizat Traian Băsescu. Fostul preşedinte a arătat că ”e enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală”. ”E o reducere de personal care nici măcar nu se va aplica la toţi”, a menţionat Băsescu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Băsescu: Bucureştiul a fost distrus ca perspectivă şi dezvoltare de Adrian Năstase, când a emis o ordonanţă prin care a spart bugetul Primăriei Capitalei / Bucureştiul nu îşi va reveni până când nu se abrogă acel act normativ / Eu aş ieşi în stradă

Articole9 Noi • 1.010 vizualizări
0 comentarii

Traian Băsescu critică PSD pentru „blocaj în coaliţie”: „Nu dau doi bani pe interesul naţional”. Fostul preşedinte îl avertizează și pe premierul Ilie Bolojan privind rigiditatea în cazul pensiilor magistraților

Articole9 Noi • 635 vizualizări
0 comentarii

Traian Băsescu: Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni

Articole8 Noi • 3.134 vizualizări
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.