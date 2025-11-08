Traian Băsescu: Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu cataloghează drept ”greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost ales preşedinte al formaţiunii, transmite News.ro.

Traian Băsescu a refuzat să comenteze, în primă fază, modul în care s-a desfăşurat Congresul PSD în cadrul căruia Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al formaţiunii.

Ulterior, fostul şef al statului a catalogat drept ”greţos” evenimentul la care au participat aproape 3.000 de delegaţi social-democraţi.

”Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni pentru că preşedintele… aveau alegeri de şase luni, când a renunţat Corlăţean. Deci, ce Congres, ce alegeri? De asta nu am vrut să-l comentez”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 Tv.