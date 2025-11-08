G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Traian Băsescu: Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie…

diana tusa la congresul psd 2025
sursa foto: Captură video

Traian Băsescu: Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni

Articole8 Noi • 801 vizualizări 1 comentariu

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu cataloghează drept ”greţos” congresul organizat vineri de PSD, în cadrul căruia Sorin Grindeanu a candidat singur şi a fost ales preşedinte al formaţiunii, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Traian Băsescu a refuzat să comenteze, în primă fază, modul în care s-a desfăşurat Congresul PSD în cadrul căruia Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al formaţiunii.

Ulterior, fostul şef al statului a catalogat drept ”greţos” evenimentul la care au participat aproape 3.000 de delegaţi social-democraţi.

”Congresul PSD-ului a fost atât de greţos… Deci, n-aveau nevoie de 3.000 de oameni, era suficient să aducă cincizeci de oameni pentru că preşedintele… aveau alegeri de şase luni, când a renunţat Corlăţean. Deci, ce Congres, ce alegeri? De asta nu am vrut să-l comentez”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 Tv.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ex-președinte PNL și consilier al președintelui Nicușor Dan: În timp ce Bolojan practic aproape le-a interzis liderilor PNL să se războiască cu partenerii de coaliţie, mai ales cu PSD-ul, se pare că liderul PSD îi încurajează chiar şi chiar dă tonul la declaraţii războinice

Articole8 Noi • 306 vizualizări
0 comentarii

Conducerea PSD stabilește joi, la Vila Lac, modificările la statut și organizarea congresului de vineri / Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia partidului

Articole6 Noi • 169 vizualizări
0 comentarii

Paralizia bugetară din SUA a intrat în a 36-a zi, un record istoric, și perturbă viaţa a milioane de americani / Senatorii republicani sunt într-un rar dezacord public cu preşedintele Trump

Articole5 Noi • 1.206 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. „Gretos” este cuvantul ideal atat pentru Grindeanu, cat si pentru restul PSD-ului!
    Ti se face greata cand vezi niste mafioti nerusinati cum se prezinta a fi cinstiti si-i acuza pe altii ca ar fi hoti…

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.