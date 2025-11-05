Paralizia bugetară din SUA a intrat în a 36-a zi, un record istoric, și perturbă viaţa a milioane de americani / Senatorii republicani sunt într-un rar dezacord public cu preşedintele Trump

„Shutdown”-ul guvernamental din SUA a intrat miercuri în a 36-a zi, doborând recordul precedent de cea mai lungă paralizie bugetară din istorie şi perturbând viaţa a milioane de americani prin reduceri ale programelor federale şi chiar întârzieri ale zborurilor, în timp ce angajaţi federali din toată ţara rămân fără salarii plătite, transmite News.ro.

De la 1 octombrie şi expirarea bugetului federal, republicanii şi democraţii din Congres nu reuşesc să ajungă la un acord pentru a elimina acest blocaj ca re pune sute de mii de funcţionari în şomaj tehnic, perturbă plata ajutoarelor sociale şi destabilizează chiar şi traficul aerian.

„Voi fi sincer cu voi, cred că niciunul dintre noi nu se aştepta ca acest lucru să dureze atât de mult”, a mărturisit marţi preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, citat de AFP.

Printr-o coincidenţă calendaristică, acest record a survenit la scurt timp după anunţarea rezultatelor mai multor scrutine cheie, în care democraţii au obţinut victorii importante. Virginia, cu Abigail Spanberger, şi New Jersey, cu Mikie Sherrill, au ales candidate democrate ca noi guvernatoare, în timp ce New York l-a ales pe progresistul Zohran Mamdani ca primar. Californienii au aprobat un text care vizează reconfigurarea circumscripţiilor electorale, ca răspuns la o mişcare similară a republicanilor din Texas.

Toate aceste alegeri au servit drept barometru pentru primele nouă luni ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Acesta a indicat paralizia bugetară ca explicaţie pentru eşecurile electorale ale partidului său. „Trump nu a fost pe buletinele de vot şi paralizia bugetară – cele două motive pentru care republicanii au pierdut alegerile în această seară, potrivit sondajelor”, a subliniat preşedintele republican pe platforma sa Truth Social.

În tabăra adversă, atmosfera era mai degrabă una de bucurie. „Democraţii îi înving pe Donald Trump şi pe republicanii extremişti din toată ţara”, s-a bucurat pe X şeful minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries.

Opoziţia speră acum să poată folosi aceste rezultate electorale ca pârghie pentru a schimba situaţia de blocaj bugetar.

EFECTELE SHUTDOWUN-ULUI, TOT MAI NEPLĂCUTE

Efectele blocajului sunt din ce în ce mai resimţite de americani.

Sute de mii de funcţionari federali au fost trimişi în şomaj tehnic, cu salarii amânate, iar alte sute de mii sunt obligaţi să continue să lucreze fără să fie plătiţi până la sfârşitul crizei. Ajutoarele sociale sunt, de asemenea, puternic perturbate.

Donald Trump a promis marţi că, întrucât principalul program de ajutor alimentar a rămas fără fonduri, furnizarea acestor ajutoare de care beneficiază 42 de milioane de americani va fi îngheţată până când „democraţii de stânga radicală” nu vor vota sfârşitul „shutdown-ului”. Cu toate acestea, justiţia federală a ordonat administraţiei să menţină acest ajutor, iar purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat marţi că guvernul se va conforma deciziilor judiciare. „Beneficiarii ajutorului SNAP trebuie să înţeleagă că va dura ceva timp până vor primi aceşti bani, deoarece democraţii au pus administraţia într-o poziţie imposibilă”, a adăugat însă ea.

În aeroporturi, blocajul se face simţit prin lipsa controlorilor de trafic aerian, ceea ce duce la întârzieri şi anulări de zboruri. Şi dacă paralizia bugetară se prelungeşte dincolo de această săptămână, spaţiul aerian american ar putea fi parţial închis, a avertizat marţi secretarul transporturilor, Sean Duffy. „Veţi asista la un haos generalizat”, a avertizat el, punând presiune pe opoziţie pentru a ridica blocajul.

BLOCAJ ÎN CONGRES

În Congres, poziţiile celor două tabere rămân neschimbate: republicanii propun o prelungire a bugetului actual, cu aceleaşi niveluri de cheltuieli, iar democraţii cer o prelungire a subvenţiilor pentru programele de asigurări de sănătate destinate gospodăriilor cu venituri mici.

Ca urmare a regulilor în vigoare în Senat, sunt necesare voturi şi din partea democraţilor pentru adoptarea unui buget, chiar dacă republicanii au majoritatea. Dar Donald Trump respinge orice negociere cu opoziţia pe tema sănătăţii fără „redeschiderea” administraţiei federale ca o condiţie prealabilă.

Marţi la prânz, Senatul a respins pentru a 14-a oară propunerea republicanilor. La fel ca la primul vot, doar trei senatori din opoziţie au votat în favoarea acesteia.

Preşedintele Donald Trump a refuzat să negocieze cu democraţii cererile acestora de a salva subvenţiile pentru asigurările de sănătate care expiră, până când aceştia nu vor fi de acord să redeschidă guvernul. Dar democraţii sceptici se întreabă dacă preşedintele republican se va ţine de cuvânt, mai ales după ce administraţia a restricţionat ajutorul alimentar SNAP, în ciuda ordinelor judecătoreşti de a asigura fonduri disponibile pentru acest tip de ajutor federal.

Trump, al cărui prim mandat la Casa Albă a stabilit recordul anterior de închidere a guvernului, urmează să se întâlnească miercuri dimineaţă la micul dejun cu senatorii republicani. Însă nu au fost programate discuţii cu democraţii, scrie The Associated Press.

„De ce se întâmplă acest lucru? Ne aflăm într-o situaţie de shutdown deoarece colegii noştri nu sunt dispuşi să se aşeze la masa negocierilor pentru a discuta despre un lucru simplu: primele de asigurare medicală”, a declarat senatoarea Amy Klobuchar, democrată reprezentând Minnesota, într-un discurs ţinut marţi seară. „Opriţi această haos, veniţi la masa negocierilor, negociaţi”, şi-a îndemnat ea colegii republicani.

PRECEDENTUL RECORD DE SHUTDOWN, DE 35 DE ZILE, A FOST STABILIT TOT ÎN MANDATUL LUI TRUMP

Abordarea lui Trump faţă de această paralizie bugetară contrastează puternic cu primul său mandat, când guvernul a stat parţial închis timp de 35 de zile, în 2019, din cauza cererilor sale de fonduri pentru construirea zidului de la graniţa dintre SUA şi Mexic. La acea vreme, el s-a întâlnit public şi a negociat cu liderii Congresului, dar, neputând obţine fondurile, a cedat până la urmă.

De data aceasta, nu doar Trump refuză să participe la discuţii. Liderii Congresului se află într-un impas, iar preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, republican din Louisiana, i-a trimis pe congresmeni acasă în septembrie, după ce aceştia au aprobat propriul proiect de lege privind finanţarea, refuzând continuarea negocierilor.

Liderul majorităţii din Senat, John Thune, republican din Dakota de Sud, a declarat că aceasta nu este doar cea mai lungă închidere guvernamentală din istorie, ci şi „cea mai gravă înregistrată vreodată”.

Liderul republican a îndemnat democraţii să accepte propunerile sale de a vota în problema asistenţei medicale şi de a continua negocierile pentru găsirea unei soluţii numai după ce guvernul îşi va relua activitatea, argumentând că nimeni nu câştigă politic din această situaţie de impas. „Shutdown-urile sunt stupide”, a declarat Thune.

Republicanii sunt reticenţi în a finanţa programul de sănătate, cunoscut şi sub numele de Obamacare, fără a face modificări, dar negocierea unui compromis cu democraţii se preconizează că va dura.

Casa Albă afirmă că poziţia sa rămâne neschimbată şi că democraţii trebuie să voteze pentru finanţarea guvernului înainte de a putea începe discuţiile privind sănătatea.

Oficialii Casei Albe sunt în contact strâns cu senatorii republicani, care au purtat discuţii discrete cu democraţii-cheie din Senat, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe.

ÎNDEMNUL LUI TRUMP: SĂ SE RENUNŢE LA REGULI

Pe de altă parte, preşedintele face presiuni asupra senatorilor să elimine obstrucţionarea parlamentară – re gula Senatului care necesită 60 de voturi pentru a avansa majoritatea legilor – ca o modalitate de a redeschide guvernul.

Senatorii republicani au respins cererile lui Trump de a pune capăt obstrucţionării parlamentare, într-un rar dezacord public cu preşedintele. Thune şi alţii susţin că regula Senatului, deşi uneori enervantă, asigură că partidul minoritar poate controla administraţia, ceea ce este important atunci când puterea se schimbă la Washington.

Dar în actualul Senat, unde republicanii deţin o majoritate fragilă, de 53 la 47, democraţii au reuşit să blocheze proiectul de lege adoptat de Camera Reprezentanţilor care ar fi finanţat guvernul, votând de 14 ori împotriva acestuia.

Trump a declarat că eliminarea obstrucţionismului parlamentar ar fi o modalitate prin care republicanii ar putea ocoli democraţii şi ar putea pune capăt blocajului, pe cont propriu. Senatorii republicani încearcă să evite acest rezultat.

Marţi seara, după ce rezultatele scurtinelor locale din SUA au arătat victorii pentru democraţi, Trump şi-a reluat presiunile pentru renunţarea la regula de 60 de voturi şi a scris pe Truth Social: „Republicani, puneţi capăt obstrucţionismului din Senat! Reluaţi adoptarea legilor şi reforma electorală!”