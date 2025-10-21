G4Media.ro
Paralizia bugetară din SUA ameninţă salariile celor 12.000 de angajaţi locali de…

sursa foto: Roaf

Paralizia bugetară din SUA ameninţă salariile celor 12.000 de angajaţi locali de la bazele americane din Germania

Articole21 Oct • 175 vizualizări 0 comentarii

Sindicatul german Verdi a cerut marţi guvernului federal de la Berlin să intervină cu fonduri în cazul neplăţii salariilor ce ameninţă circa 12.000 de angajaţi civili ai forţelor armate americane staţionate în Germania, ca urmare a paraliziei bugetare din SUA, relatează agenția de știri AFP.

În urma dezacordurilor dintre republicanii preşedintelui republican Donald Trump şi opoziţia democrată asupra legislaţiei bugetare, administraţia federală a SUA a intrat de la 1 octombrie în „shutdown”, situaţie care a condus la suspendarea activităţii unei părţi a administraţiei americane, şi sute de mii de funcţionari au fost forţaţi să intre în şomaj tehnic, transmite Agerpres.

Această paralizie bugetară ameninţă acum angajaţii locali din Germania care lucrează la bazele americane de la Ramstein, Kaiserslautern, Oberpfalz, Wiesbaden şi Stuttgart, potrivit sindicatului Verdi. Aceşti angajaţi civili desfăşoară activităţi în domenii precum logistica, sănătatea, cateringul, securitatea şi combaterea incendiilor.

Potrivit sindicatului german, după blocarea bugetului la 1 octombrie, Statele Unite nu au aprobat nici până astăzi fondurile necesare pentru plata salariilor acestor angajaţi. Dar aceşti angajaţi „au dreptul să-şi primească salariile”, întrucât au lucrat toată luna în curs, a declarat vicepreşedinta sindicatului, Christine Behle, care a subliniat că precedentele situaţii de „shutdown” din SUA „nu au avut niciodată consecinţe în Germania”.

„Noutatea acum constă în atitudinea actualei administraţii americane, ce pare că nu mai vrea să respecte legislaţia germană” aplicabilă angajaţilor locali, conform statutului forţelor NATO, a remarcat vicepreşedinta sindicatului Verdi.

Prin urmare, acest sindicat solicită guvernului federal german să asigure plata salariilor pentru respectivii angajaţi dacă impasul bugetar continuă în SUA.

