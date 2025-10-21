VIDEO Indignare publică în Grecia, după ce cântăreața Despina Vandi a făcut pană pe autostradă și a fost dusă la hotel cu o mașină de patrulă a poliției

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un videoclip în care apare cunoscuta cântăreață Despina Vandi fiind transportată la hotelul ei într-o mașină de patrulă a poliției după ce a avut o pană pe un drum național din Halkidiki în august anul trecut a stârnit controverse în rândul publicului grec, scrie Kathimerini.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Imaginile, difuzate într-o emisiune matinală de televiziune, au fost comparate cu cazul de anul trecut al Kyriaki Griva, care a fost înjunghiată mortal după ce i s-a spus „Mașina de patrulă nu este un taxi” când a solicitat escortă polițienească înainte de a fi ucisă în fața unei secții de poliție.

Publicația citată mai scrie că poliția a declarat că vehiculul lui Vandi oprise pe una dintre cele două benzi ale unei șosele fără bandă de urgență, prezentând un risc de accident. Polițiștii au transportat-o pe Vandi într-un punct din apropiere pentru a lua un taxi. Se pare că nu a fost dispusă nicio anchetă internă.

Potrivit Greek City Times, poliția elenă (EL.AS) a emis primele clarificări cu privire la incidentul care a implicat transportul Despinei Vandi într-un vehicul al poliției în Chalkidiki, care a stârnit numeroase reacții și întrebări cu privire la utilizarea vehiculelor de serviciu de către civili.

Potrivit surselor EL.AS, ofițerii au acționat corespunzător când au transportat-o pe Despina Vandi după ce mașina ei s-a defectat pe o autostradă din Chalkidiki. Acest lucru vine după criticile intense la adresa poliției elene pentru utilizarea unei mașini de patrulă pentru transportul cântăreței.

Conform thestival.gr, surse din cadrul EL.AS au declarat: „Această femeie se deplasa pe o autostradă fără bandă de urgență, cu doar două benzi de circulație, în direcția Kallithea, în Chalkidiki. La un moment dat, mașina ei s-a oprit din cauza unei anvelope defecte. Ea a tras pe dreapta, blocând o bandă de circulație, deoarece nu exista bandă de urgență. O patrulă a poliției rutiere care trecea prin zonă a observat situația și, pentru a preveni o coliziune sau un accident rutier, a amplasat conuri în spatele vehiculului ei. Apoi, au transportat-o la cea mai apropiată locație de unde putea lua un taxi pentru a pleca, organizând în același timp îndepărtarea rapidă a vehiculului ei pentru a evita un accident rutier la fața locului. Nu este necesară nicio anchetă internă colegii noștri au acționat conform cerințelor pentru a asigura siguranța persoanelor implicate și pentru a preveni un accident la fața locului.”