G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Indignare publică în Grecia, după ce cântăreața Despina Vandi a făcut…

Despina Vandi
Sursa foto: x.com/ Despina Vandi @Desp1naVandi

VIDEO Indignare publică în Grecia, după ce cântăreața Despina Vandi a făcut pană pe autostradă și a fost dusă la hotel cu o mașină de patrulă a poliției

Articole21 Oct • 2.198 vizualizări 0 comentarii

Un videoclip în care apare cunoscuta cântăreață Despina Vandi fiind transportată la hotelul ei într-o mașină de patrulă a poliției după ce a avut o pană pe un drum național din Halkidiki în august anul trecut a stârnit controverse în rândul publicului grec, scrie Kathimerini.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Imaginile, difuzate într-o emisiune matinală de televiziune, au fost comparate cu cazul de anul trecut al Kyriaki Griva, care a fost înjunghiată mortal după ce i s-a spus „Mașina de patrulă nu este un taxi” când a solicitat escortă polițienească înainte de a fi ucisă în fața unei secții de poliție.

Publicația citată mai scrie că poliția a declarat că vehiculul lui Vandi oprise pe una dintre cele două benzi ale unei șosele fără bandă de urgență, prezentând un risc de accident. Polițiștii au transportat-o pe Vandi într-un punct din apropiere pentru a lua un taxi. Se pare că nu a fost dispusă nicio anchetă internă.

Potrivit Greek City Times, poliția elenă (EL.AS) a emis primele clarificări cu privire la incidentul care a implicat transportul Despinei Vandi într-un vehicul al poliției în Chalkidiki, care a stârnit numeroase reacții și întrebări cu privire la utilizarea vehiculelor de serviciu de către civili.

Potrivit surselor EL.AS, ofițerii au acționat corespunzător când au transportat-o pe Despina Vandi după ce mașina ei s-a defectat pe o autostradă din Chalkidiki. Acest lucru vine după criticile intense la adresa poliției elene pentru utilizarea unei mașini de patrulă pentru transportul cântăreței.

Conform thestival.gr, surse din cadrul EL.AS au declarat: „Această femeie se deplasa pe o autostradă fără bandă de urgență, cu doar două benzi de circulație, în direcția Kallithea, în Chalkidiki. La un moment dat, mașina ei s-a oprit din cauza unei anvelope defecte. Ea a tras pe dreapta, blocând o bandă de circulație, deoarece nu exista bandă de urgență. O patrulă a poliției rutiere care trecea prin zonă a observat situația și, pentru a preveni o coliziune sau un accident rutier, a amplasat conuri în spatele vehiculului ei. Apoi, au transportat-o la cea mai apropiată locație de unde putea lua un taxi pentru a pleca, organizând în același timp îndepărtarea rapidă a vehiculului ei pentru a evita un accident rutier la fața locului. Nu este necesară nicio anchetă internă colegii noștri au acționat conform cerințelor pentru a asigura siguranța persoanelor implicate și pentru a preveni un accident la fața locului.”

 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cântăreața greacă Despina Vandi a refuzat să urce pe scenă la un concert în Turcia din cauza unei dispute legate de un steag/ Ea a cerut să fie date jos steagul Turciei și poza lui Ataturk

Articole18 Iul 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.