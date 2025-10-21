Comuna Mihai Eminescu din Botoșani a rămas oficial fără primar / Prefectul a constatat încetarea mandatului / Primarul a demisionat după ce a fost acuzat de DNA pentru luare de mită

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prefectul judeţului Botoşani, Raluca Curelariu, a semnat, marţi, ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului primarului comunei Mihai Eminescu, Dumitru-Verginel Gireadă, se arată într-un comunicat de presă transmis de Instituţia Prefectului, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Odinul a fost emis după ce Dumitru-Verginel Gireadă a demisionat, în cursul zilei de marţi, din funcţia de primar.

„A fost emis ordinul prefectului privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al comunei Mihai Eminescu, al domnului Gireadă Dumitru-Verginel. Atribuţiile ce sunt conferite prin lege primarului comunei Mihai Eminescu vor fi exercitate de drept de către viceprimarul comunei Mihai Eminescu, judeţul Botoşani”, se precizează în comunicat.

Primarul comunei Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, care este anchetat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru luare de mită, a demisionat, marţi, din funcţie. El a confirmat, pentru AGERPRES, că a renunţat la mandatul de primar pentru a putea fi organizate alegeri locale parţiale.

„Voi rămâne alături de primărie şi cetăţeni pentru promovarea celor peste 20 de proiecte care o parte sunt în execuţie şi o parte urmează să se implementeze”, a declarat Gireadă.

Pe 8 aprilie 2025, procurorii Serviciului Teritorial Suceava din cadrul DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a primarului comunei botoşănene Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, precum şi a primarului oraşului Flămânzi, Dan Oloeriu, pentru fapte de corupţie. Potrivit unui comunicat al DNA, Verginel Gireadă este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, iar Dan Oloeriu pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

De asemenea, procurorii DNA au început început urmărirea penală şi au dispus reţinerea, la acel moment, a administratorului unei societăţi comerciale din domeniul construcţiilor, Marcel Bîrsan, pentru săvârşirea a două infracţiuni de dare de mită, dintre care una în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2023 – octombrie 2024, Verginel Gireadă, în calitate de primar al comunei Mihai Eminescu, ar fi pretins şi primit cu titlu de mită, pentru sine şi pentru alte două persoane apropiate, de la omul de afaceri Marcel Bîrsan – care execută contractele respective în comună Mihai Eminescu – plata contravalorii unor facturi aferente unor materiale de construcţii în valoare de 91.822 lei, efectuarea în mod prioritar a unor plăţi în favoarea unei firme administrate de o persoană din familie, precum şi un folos nepatrimonial reprezentat de încheierea în condiţii avantajoase a unui contract de vânzare-cumpărare aferent unui teren intravilan în valoare de 50.000 euro.