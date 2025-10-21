BREAKING România și Polonia au dejucat un complot rusesc privind trimiterea de colete explozive / SRI anunță dejucarea unei operațiuni de sabotaj instrumentată de Federația Rusă – VIDEO

România și Polonia au reținut opt persoane suspectate de planificarea unor acte de sabotaj în numele Rusiei, au declarat marți autoritățile de la Varșovia, trei dintre arestări fiind legate de un presupus nou plan de trimitere a unor colete explozive, de data aceasta către Ucraina.

UPDATE Ora 14.16: Conform portalului instanțelor, cei doi cetățeni ucraineni arestați în România se numesc Filipchuk Bohdan și Shcherbakov Vadym.

UPDATE Ora 14.08: Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a afirmat, marţi, că România continuă să rămână în această perioadă ţinta agresiunilor Federaţiei Ruse, scopul principal fiind acela de a se diminua ajutorul acordat Ucrainei. În acţiunea dejucată de autorităţile române a fost vizată cea mai mare firmă de curierat ucraineană, care asigură legătura dintre cei plecaţi din Ucraina şi cei rămaşi în ţara aflată în război, transmite News.ro.

„România continuă să rămână în această perioadă împreună cu alte state din estul Europei, precum Polonia, Republica Moldova, ţinta agresiunilor Federaţiei Ruse. Obiectivele agresiunii sunt aceleaşi peste tot – vorbim despre afectarea ordinii publice, crearea de tensiuni sociale şi influenţarea societăţii, în preajma unor evenimente de interes major, precum procesele electorale”, a declarat Ovidiu Marincea.

Purtătorul de cuvânt al SRI a precizat că, în paralel, „se urmăreşte în continuare diminuarea suportului acordat de aceste state Ucrainei, în acest caz prin încercarea de afectare a celei mai extinse infrastructuri de curierat ucraineană, care asigură conectarea milioanelor de ucrainieni plecaţi din ţară cu cei rămaşi acasă”.

„Structurile de forţă din România şi toate statele din regiune continuă să acţioneze unitar şi concertat pentru contracararea acţiunilor destabilizatoare ale Federaţiei Ruse. Acţiunea din aceste zile vine să arate nivelul excelent de cooperare, nu numai pe linie investigativă, cât şi judiciară”, a mai declarat Marincea.

UPDATE Ora 15.47: DIICOT a anunțat că doi cetățeni ucraineni, de 21 și 24 de ani, au fost reținuți în 16 octombrie, fiind cercetați pentru tentativă la acte de diversiune.

Cei doi ar fi intrat în România și pe 15 octombrie au depus la sediul unei societăți de curierat internațional două colete ce conțineau dispozitive confecționate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri.

Locația se află la parterul unei bloc de locuințe, situat în sectorul 3, în zona centrală a Bucureștiului. Dacă planul celor doi ar fi reușit și s-ar fi produs incendiul, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă.

Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști de la SRI, dispozitivele au fost dezamorsate.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Comunicatul DIICOT:

La data de 16 octombrie 2025 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a doi inculpați (cetățeni ucraineni), cu vârstele de 21 și 24 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune.

Pe baza probelor administrate s-a stabilit că inculpații au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăți de curierat internațional, două colete ce conțineau dispozitive confecționate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri.

Locația se află la parterul unei bloc de locuințe, situat în zona centrală a municipiului București, sectorul 3. În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă.

Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

UPDATE Ora 15.15: Imagini de la prinderea suspecților din România:

UPDATE Ora 13.03: Serviciul Român de Informații, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.

Astfel, în intervalul 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și monitorizat doi cetățeni ucraineni care:

au accesat teritoriul național dinspre Polonia spre București;

au depus la sediul NOVA POST din București două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, confecționate artizanal, disimulate în căști audio și piese auto, respectiv componente de monitorizare a locației prin GPS.

Angrenarea echipelor proprii și a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora și prevenirea inițierii intenționate sau accidentale a dispozitivelor.

În prezent, organele judiciare, împreună cu structurile polițienești și cele cu atribuții în domeniul securității naționale din țara noastră, derulează investigații, inclusiv în format partenerial, privind acțiunile celor doi cetățeni ucraineni.

Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații.

Datele obținute confirmă afilierea celor doi cetățeni ucraineni la o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse. Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană.

Acțiunile specifice întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei tentative de sabotaj pe teritoriul național.

Serviciul Român de Informații mulțumește tuturor partenerilor naționali și internaționali implicați în asigurarea securității cetățenilor României.

Articolul inițial: Oficialii europeni au acuzat anterior Rusia de detonarea unor colete transportate de DHL și DPD în Europa în 2024, în ceea ce serviciile de securitate au declarat că a fost parte a unui test pentru un complot rus de a declanșa explozii pe zborurile de marfă către Statele Unite. Rusia a negat existența unor astfel de planuri.

Polonia afirmă că a fost ținta unor tactici precum incendii criminale și atacuri cibernetice într-un „război hibrid” purtat de Rusia pentru a destabiliza națiunile care susțin Kievul în războiul rus din Ucraina. Moscova a negat aceste acuzații, transmite Reuters.

„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un fel de rută pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat reporterilor Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al coordonatorului serviciilor speciale.

„Unul dintre ei, un ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care călătoreau spre România, au fost reținuți de serviciile speciale românești la București.”

Autoritățile române nu au făcut niciun comentariu imediat.