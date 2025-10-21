Ucraina și opt lideri UE resping orice concesii teritoriale în schimbul păcii și-l acuză pe Putin că trage de timp

Președintele Ucrainei și opt lideri europeni l-au acuzat marți pe președintele rus Vladimir Putin că trage de timp în eforturile diplomatice de a pune capăt războiului din Ucraina și s-au opus oricărei măsuri care ar obliga Kievul să cedeze teritoriile capturate de forțele ruse în schimbul păcii, așa cum a sugerat ocazional președintele american Donald Trump, scrie agenția AP.

Opt lideri europeni, precum și înalți oficiali ai Uniunii Europene, au afirmat într-o declarație comună că intenționează să continue planurile de a utiliza miliardele de dolari (euro) ale Moscovei din active înghețate în străinătate pentru a ajuta Kievul să câștige războiul, în ciuda unor îndoieli cu privire la legalitatea și consecințele unei astfel de măsuri.

Declarația comună și-a exprimat sprijinul pentru eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina, în contextul în care acesta se pregătește să se întâlnească cu Putin la Budapesta, în Ungaria, în următoarele săptămâni. Dar a stabilit și un punct de referință, afirmând că liderii „rămân dedicați principiului că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

Luna trecută, Trump și-a schimbat poziția pe care o susținea de mult timp, potrivit căreia Ucraina ar trebui să cedeze teritorii, și a sugerat că aceasta ar putea recâștiga tot teritoriul pierdut în favoarea Rusiei. Cu toate acestea, după o convorbire telefonică cu Putin săptămâna trecută și o întâlnire ulterioară cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski vineri, Trump și-a schimbat din nou poziția și a cerut Kievului și Moscovei să „se oprească acolo unde sunt” în războiul care durează de mai bine de trei ani.

Duminică, Trump a declarat că regiunea industrială Donbas din estul Ucrainei ar trebui „divizată”, lăsând cea mai mare parte a acesteia în mâinile Rusiei.

Trump a declarat luni că, deși consideră că este posibil ca Ucraina să învingă în cele din urmă Rusia, acum se îndoiește că acest lucru se va întâmpla.

Liderii ucraineni și europeni depun eforturi susținute pentru a-l menține pe Trump de partea lor.

„Susținem cu tărie poziția președintelui Trump potrivit căreia luptele ar trebui să înceteze imediat, iar linia actuală de contact ar trebui să fie punctul de plecare al negocierilor”, se arată în declarație. „Cu toții putem vedea că Putin continuă să aleagă violența și distrugerea.”

Dinamica implicării lui Trump în cel mai mare conflict european de după al Doilea Război Mondial a avut un parcurs sinuos, pe măsură ce acesta a căutat un acord de pace.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, dar împărțirea țării în schimbul păcii este inacceptabilă pentru oficialii de la Kiev.

De asemenea, oficialii ucraineni și europeni se tem că un conflict înghețat pe linia de front actuală ar putea să se agraveze, zonele ocupate din Ucraina oferind Moscovei un punct de plecare pentru noi atacuri în viitor.

Declarația liderilor Ucrainei, Regatului Unit, Finlandei, Franței, Germaniei, Italiei, Norvegiei, Poloniei, Danemarcei și a oficialilor UE a venit la începutul unei săptămâni pe care Zelenski a descris-o luni ca fiind „foarte activă din punct de vedere diplomatic”.

Este probabil ca joi, la summitul UE de la Bruxelles, să se discute despre noi sancțiuni economice internaționale împotriva Rusiei.

„Trebuie să intensificăm presiunea asupra economiei Rusiei și a industriei sale de apărare, până când Putin va fi gata să facă pace”, se arată în declarația de marți.

Vineri, la Londra, va avea loc o reuniune a Coaliției celor dispuși — un grup de 35 de țări care susțin Ucraina.