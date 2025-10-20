Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, întrebată de presă cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump-Putin: “Maică-ta”

După ce președintele Donald Trump a anunțat joi o nouă întâlnire cu dictatorul rus Vladimir Putin, de data aceasta la Budapesta, HuffPost a contactat purtătorii de cuvânt ai Casei Albe cu o întrebare evidentă: de ce Budapesta?

La urma urmei, capitala Ungariei a fost locul unde s-a semnat Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Ucraina a renunțat la miile de arme nucleare moștenite după destrămarea Uniunii Sovietice, în schimbul asigurărilor că Rusia va respecta integritatea teritorială a Ucrainei.

Putin a încălcat această promisiune prin invadarea și anexarea Crimeei în 2014, prin ofensiva militară de zece ani din regiunea Donbas și apoi prin invazia totală din 2022. El continuă să ucidă civili ucraineni în casele lor până în prezent, prin atacuri regulate cu drone și rachete.

Având în vedere toate acestea, HuffPost a întrebat Casa Albă: Cine a ales Budapesta?

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns câteva minute mai târziu: „Mama ta a făcut-o”.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a adăugat după un minut un răspuns mult mai succint: „Mama ta”.