Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, întrebată de presă cine a ales…

Karoline Leavitt
Sursa foto: Facebook / Karoline Leavitt

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, întrebată de presă cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump-Putin: “Maică-ta”

Articole20 Oct • 5.896 vizualizări 6 comentarii

După ce președintele Donald Trump a anunțat joi o nouă întâlnire cu dictatorul rus Vladimir Putin, de data aceasta la Budapesta, HuffPost a contactat purtătorii de cuvânt ai Casei Albe cu o întrebare evidentă: de ce Budapesta?

- articolul continuă mai jos -

- articolul continuă mai jos -

La urma urmei, capitala Ungariei a fost locul unde s-a semnat Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Ucraina a renunțat la miile de arme nucleare moștenite după destrămarea Uniunii Sovietice, în schimbul asigurărilor că Rusia va respecta integritatea teritorială a Ucrainei.

Putin a încălcat această promisiune prin invadarea și anexarea Crimeei în 2014, prin ofensiva militară de zece ani din regiunea Donbas și apoi prin invazia totală din 2022. El continuă să ucidă civili ucraineni în casele lor până în prezent, prin atacuri regulate cu drone și rachete.

Având în vedere toate acestea, HuffPost a întrebat Casa Albă: Cine a ales Budapesta?

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns câteva minute mai târziu: „Mama ta a făcut-o”.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a adăugat după un minut un răspuns mult mai succint: „Mama ta”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

6 comentarii

  1. E bine ca va dati arama pe fata, nu mai pozati in oameni culti, civilizati.

  2. Va dati seama ce au ajuns SUA? Daca directorul de comunicare raspunde așa. Ce scandal mare era daca la Casa Alba era Biden. 🙂

  3. idiocracy e documentar

