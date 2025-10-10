Rusia a folosit peste 450 de drone într-un atac țintit asupra sectorului energetic, iar nouă regiuni ale Ucrainei sunt afectate de întreruperi de curent, afirmă Volodimir Zelenski

Rusia a folosit peste 450 de drone și 30 de rachete într-un atac țintit asupra sectorului energetic al Ucrainei vineri, a afirmat președintele Volodimir Zelenski, transmite Sky News.

Președintele a raportat că au existat întreruperi de curent în nouă regiuni ale țării.

El a subliniat necesitatea sprijinului partenerilor în ceea ce privește sistemele de apărare aeriană și aplicarea sancțiunilor.

O parte din capitala Kiev a rămas fără energie electrică în timpul atacului, iar mai multe etaje ale unui bloc de apartamente din districtul Pecherskyi au luat foc după ce au fost lovite de o dronă.

Fragmente din dronele doborâte au aterizat în mai multe zone ale capitalei, iar primarul a declarat că opt persoane au fost transportate la spital.

El a spus că au existat întreruperi de energie electrică și de alimentare cu apă în districtele din estul râului Dnipro din Kiev.

Rusia a lansat recent mai multe atacuri de amploare asupra infrastructurii Ucrainei, pe fondul scăderii temperaturilor înainte de venirea iernii. Un atac cu rachete și drone săptămâna trecută a provocat pagube grave instalațiilor cheie de producție a gazelor.

Aproximativ 28.000 de familii erau încă fără energie electrică în regiunea Kievului vineri dimineață, iar infrastructura critică depindea de generatoare pentru alimentarea cu energie electrică.