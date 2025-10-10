Suedia va investi peste 300 de milioane de euro în sisteme anti-drone, în contextul amenințării în creștere din partea Rusiei

Suedia va investi 3,5 miliarde de coroane suedeze (circa 317 milioane de euro) în mai multe sisteme anti-drone, a anunţat vineri ministrul apărării suedez, invocând o ameninţare crescândă sub forma încălcării spaţiului aerian, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Încălcările recente şi observările de drone ne reamintesc că ameninţările din aer reprezintă o parte din ce în ce mai importantă a războiului modern. Trebuie să ne apărăm împotriva acestor lucruri”, a avertizat ministrul apărării, Pal Jonson, pe reţeaua X.

Între alte măsuri, ţara nordică membră a NATO va achiziţiona sisteme pentru a doborî drone, va desfăşura drone de vânătoare la bazele aeriene şi va instala senzori de bruiaj, a menţionat ministrul.

Un val de observări de drone a tulburat în ultima vreme aviaţia europeană, stârnind preocupări cu privire la atacuri hibride ce i-ar putea viza pe aliaţii Ucrainei din Europa. Rusia a negat implicarea în aceste incidente.