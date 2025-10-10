Letonia ordonă ca peste 800 de cetățeni ruși să părăsească țara până la jumătatea lunii octombrie / Cei care nu se conformează riscă deportarea

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Letonia a ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă și că acceptă verificările de securitate obligatorii, relatează Politico.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După ce Rusia a invadat Ucraina la începutul anului 2022, Letonia a modificat Legea privind imigrația în cursul aceluiași an și a înăsprit-o și mai mult în 2024, impunând reguli mai stricte pentru cetățenii ruși care doresc să rămână în țara baltică.

Modificările impun cetățenilor ruși să solicite statutul de rezident pe termen lung în UE, să demonstreze cunoștințe de limba letonă la nivelul A2 și să treacă verificările de securitate și de antecedente până la 30 iunie 2025 pentru a rămâne legal în țară.

Aproximativ 30.000 de cetățeni ruși au fost afectați de noile reguli. În timp ce majoritatea au reușit să se conformeze, aproximativ 2.600 au părăsit voluntar Letonia.

Cu toate acestea, 841 de cetățeni ruși nu au depus documentele necesare la timp.

Acum au fost înștiințați să părăsească țara până la 13 octombrie, a declarat Madara Puķe, șefa departamentului de relații publice al Oficiului pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (OCMA), pentru POLITICO.

Se pare însă că există persoane care nu au fost la curent cu aceste schimbări.

„Abia când nu mai primesc pensia își dau seama că ceva nu este în regulă”, a declarat Maira Roze, șefa OCMA, în cadrul emisiunii „De facto” a televiziunii letone. „Atunci sună. De ce nu mi se plătește pensia? Le spunem: Nu aveți permis de ședere. Ei întreabă: Unde este permisul meu de ședere? Noi le răspundem: Trebuie să respectați legea”, a spus ea.

Șederea în Letonia după 13 octombrie pentru astfel de persoane devine „ilegală”, a declarat Puķe într-un răspuns scris, adăugând că accesul la serviciile sociale va fi retras. Nerespectarea persistentă fără justificare ar putea duce la deportarea forțată de către Garda de Frontieră a Statului.

Au existat măsuri mai recente de dublare a securității naționale în Letonia, pe fondul tensiunilor crescânde cu Moscova.

În mai, ministrul de externe Baiba Braže a îndemnat țările UE să oprească eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, invocând motive de securitate. În iunie, parlamentul a interzis cetățenilor ruși și belaruși să lucreze în infrastructura critică și să cumpere proprietăți imobiliare în Letonia.