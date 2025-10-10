Von der Leyen nu-l va suspenda pe comisarul Ungariei în urma acuzațiilor de spionaj / Președintele Comisiei Europene va discuta direct cu Olivér Várhelyi despre raportul privind spionajul ungar „cât mai curând posibil

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta acuzațiile de spionaj maghiar cu comisarul Olivér Várhelyi, dar a exclus suspendarea acestuia, în acest stadiu, relatează Politico. „Până în prezent, acestea sunt doar acuzații”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Paula Pinho, pentru Politico, când a fost întrebată dacă comisarul maghiar va fi suspendat în așteptarea anchetei executivului UE.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Comisia Europeană a declarat joi că va examina rapoartele care susțin că guvernul prim-ministrului Viktor Orbán a trimis ofițeri de informații la Bruxelles pentru a culege informații despre instituțiile UE și pentru a recruta un funcționar al UE.

Potrivit anchetei comune realizate de publicația germană Der Spiegel, cotidianul belgian De Tijd și publicația maghiară Direkt36, ofițeri ai serviciilor secrete maghiare deghizați în diplomați au încercat să se infiltreze în instituțiile UE în perioada în care Várhelyi (în prezent comisar european) a ocupat funcția de ambasador al Ungariei la UE.

Pinho a declarat că sunt tratate serios aceste acuzații, având în vedere implicațiile lor asupra securității și integrității operațiunilor UE, și a confirmat că von der Leyen intenționează să discute problema direct cu Várhelyi. „Președinta Comisiei nu a avut încă ocazia să facă acest lucru, dar o va face cât mai curând posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Suntem hotărâți să ne protejăm personalul, informațiile și rețelele împotriva oricărei încercări de colectare ilegală de informații”, a adăugat ea.

Comisia a anunțat, de asemenea, planuri de înființare a unui grup de lucru intern pentru evaluarea acuzațiilor. Deși decizia de înființare a grupului a fost luată, componența și mandatul acestuia sunt încă în curs de definire, a declarat un alt purtător de cuvânt, Balazs Ujvari.